Biden niet meer de onvoorwaardelijke favoriet onder zwarte kiezers

De keuze van de partij om de Democratische voorverkiezingen af te trappen in South Carolina moet daaraan bijdragen. Normaal beginnen die in Iowa in het Midden-Westen, maar Biden kiest deze keer bewust voor een diverse staat. Hier werd zijn doodbloedende campagne in 2020 nieuw leven in geblazen door Jim Clyburn, een prominente en invloedrijke zwarte Democraat.

Biden lijkt een belangrijk deel van zijn achterban aan het verliezen te zijn: de zwarte kiezer. En dat kan een probleem voor hem worden bij de presidentsverkiezingen in november. Voor Biden reden om meermaals af te reizen naar de staat waar de zwarte kiezer in 2020 een cruciale rol speelde bij zijn nominatie. De president houdt er toespraken, bezoekt kerken, restaurants en kapperszaken om de twijfelende zwarte kiezer ervan te overtuigen om in november toch op de Democraten te stemmen.

President Joe Biden steekt veel tijd, geld en energie in South Carolina. In die staat aan de oostkust van de Verenigde Staten vinden zaterdag de eerste Democratische voorverkiezingen plaats. Dat Biden die gaat winnen staat wel vast: zijn tegenstanders binnen de partij maken geen schijn van kans op de nominatie. Toch is er reden tot zorg.

Biden wil benadrukken dat juist hij meer heeft gedaan voor deze groep. Zo noemt hij miljardeninvesteringen in zogeheten HBCU's (Historically Black College and Universities), speciaal voor zwarte Amerikanen die op andere scholen niet welkom waren vanwege hun huidskleur. Ook laat Biden zich voorstaan op zijn inclusieve kabinet en de lage werkloosheid onder Afro-Amerikanen.

In een recente landelijke peiling steunt nog maar 63 procent van de zwarte kiezers Biden. Dat blijkt ook op een campus van een overwegend zwarte universiteit in Columbia. Student Kenneth Clark prijst Bidens waarschijnlijke Republikeinse uitdager Trump: "Hij heeft de zwarte gemeenschap heel erg geholpen."

Bij de vorige presidentsverkiezingen stemde 87 procent van de zwarte kiezers in het land nog op Biden. Die vanzelfsprekendheid ontbreekt nu. Met name jonge Afro-Amerikaanse mannen bewegen in de peilingen van hem weg, onder andere vanwege onvrede over de economie en de torenhoge studieleningen die niet zijn kwijtgescholden.

"Een belofte gemaakt, een belofte gehouden", was een zin die Biden tijdens zijn toespraak veelvuldig gebruikte. De aanwezigen riepen het in koor met hem mee. Een opvallende leus, aangezien Biden afgaand op de peilingen juist veel steun kwijtraakt onder zwarte kiezers. Zij hebben de indruk dat Biden zijn beloftes juist niet heeft gehouden.

Dit leverde Biden uiteindelijk de presidentsnominatie op. Biden noemt de Afro-Amerikanen de ruggengraat van de Democratische partij en uitte afgelopen weekend tijdens een evenement van de Democraten in Columbia, de hoofdstad van South Carolina, nogmaals zijn dankbaarheid. "Jullie zijn de reden dat ik president ben en de reden dat Kamala Harris een historische vicepresident is."

Correspondent Rudy Bouma sprak met klanten van een kapsalon in South Carolina. In die staat probeert Biden zaterdag stemmen te winnen bij de Democratische voorverkiezingen. - NOS

Marlon Kimpson, ex-senator in South Carolina en adviseur voor het Witte Huis, wijt de ontevredenheid onder zwarte kiezers deels aan een communicatieprobleem. "Helaas zijn onze grootse plannen niet samen te vatten tot een soundbite. We moeten onze boodschap beter overbrengen."

De klachten over de economie zijn inderdaad opmerkelijk: de werkloosheid is laag, de bestedingen zijn hoog en de inflatie daalt. Toch associëren velen alleen Trump met een sterke economie. Bidens bondgenoot Clyburn vind het frustrerend dat de boodschap van de Democraten niet overkomt. "Kijk naar de feiten, en niet naar de leugens op sociale media."

Focus op het buitenland

Maar de economie is niet het enige waar Afro-Amerikaanse kiezers teleurgesteld over zeggen te zijn. Ze klagen ook over Bidens focus op het buitenland, het tekort aan betaalbare woningen en dat hij er niet in is geslaagd om wiet in het hele land te decriminaliseren.

"Verdien de zwarte stem", staat er dan ook op posters die mensen vasthouden in Kiki's Chicken and Waffles in Columbia. Een groep actievoerders verzamelde zich daar afgelopen weekend bij het campagne-evenement van de Democraten. "Ik denk dat veel mensen het gevoel hebben dat de Democraten de zwarte stem voor lief hebben genomen", zegt een van de actievoerders.

Een deel van hen is nog bereid om op Biden te stemmen, met als voorwaarde dat hij zich bewijst de komende maanden.