'Omzet horeca keldert minder hard dan na sluiting in maart'

Waar cafés en restaurants op de eerste dag van de sluiting in maart zo'n 85 procent minder pinomzet draaiden dan normaal voor die tijd van het jaar, was dat op 15 oktober zo'n 65 procent minder.

De pinomzet in de horeca is in de eerste week van de sluiting minder hard gedaald dan tijdens de eerste horecasluiting in maart. Dat blijkt uit pinomzetcijfers van ING.

Wat meespeelt, is dat de horecasluiting in maart niet eerder was voorgekomen en plotseling kwam, zegt Van Garderen. "Dan heb je als ondernemer niet zomaar geregeld dat je eten kan laten bezorgen of afhalen, of bedacht dat dat überhaupt een goed idee is. Nu kunnen die ideeën weer direct van stal worden gehaald. En dat zie je terug in de omzetcijfers."

Nog steeds drastische omzetdaling

Toch is er volgens ING geen reden tot blijdschap. "Een harde klap blijft een harde klap, ook als hij iets minder heftig is. Voor de sector is dit nog steeds een drastische omzetdaling, dat blijf je ondanks de kleinere omzetterugval houden."

De omzetcijfers zijn volgens Van Garderen een goede eerste indicatie van de omvang van de klap voor de horeca. "Op dit moment lijkt er in de pinomzetten niet zoveel reden meer om weg te zakken of om omhoog te bewegen: ondernemers hebben namelijk geleerd van de eerste keer."

'Laatste-biertje-effect'

Het beeld van feestende en dinerende Nederlanders vlak voor de nieuwe horecasluiting, wordt bevestigd door de ING-cijfers. Daaruit blijkt dat de dag voor de sluiting er meer mensen naar de horeca gingen en vooral dat zij extra uitgaven deden.

Gemiddeld gaven ze 5 euro meer uit dan normaal. Economisch gezien logisch, zegt Van Garderen. "Noem het 't laatste-biertje-effect: als je weet dat je later een tijdlang niet meer kan, dan haal je die consumptie naar voren."