Marc Overmars tot twee keer toe gevraagd terug te keren bij Ajax

Eerder beschreef journalist Menno de Galan in zijn boek Ajax in Crisis al hoe er kort na het vertrek van Overmars al over een terugkeer werd gesproken. Overmars zegt daar nu over dat hij is gevraagd en niet zelf een comeback voorstelde.

Volgens Overmars vroeg Meijaard hem toen of hij in de zomer van 2022 wilde terugkomen. Meijaard ontkent niet dat in het gesprek met Overmars een terugkeer aan de orde is geweest. "Wel ontken ik dat het een concreet voorstel was en dat het de insteek was van het gesprek", aldus Meijaard.

Overmars spreekt voor het eerst over zijn vertrek wegens grensoverschrijdend gedrag en wat er daarna gebeurde. Ook voerde de NOS gesprekken met andere betrokken (oud-)bestuurders van Ajax en kreeg inzage in bestuurlijke berichten.

Tweede poging

Later deed ook Danny Blind een poging om Overmars terug naar de Johan Cruijff Arena te halen. Eind oktober werd hij voorgedragen als commissaris, maar al ruim voor zijn officiële benoeming op 27 december 2023 ging hij aan de slag. Een van de eerste acties die hij ondernam: Overmars polsen als opvolger van Sven Mislintat.

Overmars was op dat moment in afwachting van een uitspraak in de tuchtzaak die door Ajax in gang was gezet. Blind wist daarvan, tegelijkertijd zag hij zijn club ook kwakkelen op het technische vlak. De optie-Overmars was er in zijn beleving écht een die verkend moest worden, "al is er maar 1 procent kans dat het lukt."

Overmars zegt nee

"Kijk naar de situatie waar Ajax in zit", zegt Blind nu. "Een directie an sich is er gewoon niet. Dan is het logisch dat bepaalde zaken in een vacuüm komen te hangen. Er is nog steeds geen technisch directeur en er is nog steeds geen algemeen directeur. Alex Kroes begint pas op 15 maart en Jan van Halst (interim algemeen directeur, red.) weet dat hij weggaat."

Uiteindelijk zegt Overmars 'nee' tegen het aanbod. "Ik denk dat als ik had doorgeduwd en gezegd had dat ik er open voor stond, dan zouden dingen in gang gezet zijn. Maar ik wil bij Antwerp FC blijven. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin."

Van Praag: terugkeer onbespreekbaar

Zolang Michael van Praag voorzitter is van de raad van commissarissen van Ajax keert Marc Overmars niet terug bij de club. "Bij ons is dat niet bespreekbaar", zegt Van Praag in een interview met de NOS. "Een terugkeer van Overmars bij Ajax is niet aan de de orde."

Een deel van de Ajaxsupporters wil tot op de dag van vandaag Overmars terug bij de club en laat dat tijdens wedstrijden blijken: