Kan Liverpool zonder 'gevangene VVD' uit het dal kruipen tegen Ajax?

Mohamed Salah - Pro Shots

Een open deur natuurlijk, maar het ene (voetbal)jaar is het andere niet, weten ze nu ook bij Liverpool FC weer. De roemruchte club aan de Mersey beleefde twee droomseizoenen met de winst van de Champions League in 2019 en na dertig jaar wachten ook eindelijk weer de landstitel in 2020. Maar de eerste weken van het nieuwe seizoen wil het allemaal minder vlotten met de mannen van succescoach Jürgen Klopp. Vanavond wacht in de Champions League de uitbeurt tegen Ajax, de eerste wedstrijd in groep D. Een overzicht van de Engelse malaise. 29 augustus Een eerste indicatie dat Liverpool niet meer die krachtige en alles en iedereen verslindende aanvalsmachine van voor de korte zomerstop is, wordt zichtbaar in de wedstrijd om de Community Shield.

Rhian Brewster mist vanaf elf meter - AFP

De landskampioen kijkt in de traditionele seizoenopener tegen bekerwinnaar Arsenal lang tegen een achterstand aan. Een kwartier voor tijd schiet de Japanner Takumi Minamino dan toch de 1-1 op het scorebord. Een misser van Rhian Brewster in de noodzakelijk geworden penaltyreeks kost de 'Reds' alsnog een eerste prijs van het nog jonge seizoen. 1 oktober De competitiestart op 12 september levert ternauwernood een 4-3 thuiszege op het gepromoveerde Leeds United op - Mo Salah benut kort voor tijd een strafschop - waarna prima overwinningen op onder andere Chelsea en Arsenal volgen. Maar een derde treffen in korte tijd met de 'Gunners' loopt toch weer op een zeperd uit.

Virgil van Dijk kopt Liverpool naar 2-1 tegen Leeds - AFP

Als echt rampzalig zal het niet ervaren zijn bij Liverpool, maar uitschakeling op eigen veld in de achtste finales van het toernooi om de League Cup behoort vast niet tot de plannen van Klopp, al laat hij niet zijn sterkste formatie opdraven. Het duel op Anfield eindigt zonder doelpunten, waarna andermaal strafschoppen de beslissing moeten brengen. Dit keer doen twee missers Liverpool de das om. Opnieuw is een prijs uit beeld geraakt. 4 oktober In de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Aston Villa komt doelman Allison Becker in botsing met een ploeggenoot. Een schouderblessure is het onfortuinlijke resultaat. De Braziliaan, in 2019 uitgeroepen tot beste sluitpost ter wereld, zal voorlopig moeten toekijken.

Zijn vervanger Adrían zal zijn invalbeurt nog lang heugen. Maar liefst zeven keer moet hij vissen tegen Aston Villa in een wedstrijd waarin de gasten de ene miskleun op de andere stapelen. "We hebben alle fouten in één wedstrijd gestopt", reageert de onthutste Klopp na de 7-2 oorwassing. De 1-0 na al vier minuten mag Adrían zich persoonlijk aanrekenen: hij schuift de bal pardoes in de voeten van een tegenstander. Van de zes overige tegentreffers vliegen er drie op ongelukkige wijze via een Liverpool-verdediger in het doel, maar toch: het was 57 jaar geleden dat Liverpool voor het laatst zeven doelpunten te slikken kreeg.

Jack Grealish schuift de zevende voor Aston Villa langs Liverpool-doelman Adrián - EPA

Leden Virgil van Dijk en zijn mannen vorig seizoen pas in speelronde 28 hun eerste nederlaag, nu is de ban al na vier wedstrijden gebroken. De spelers waaieren uit voor een interlandperiode in de wetenschap dat bij terugkomst een confrontatie wacht met Everton, de stadgenoot die verrassend aan de leiding gaat in de Premier League. 17 oktober Ook die wedstrijd ontwikkelt zich rampzalig. Liverpool staat op Goodison Park al op voorsprong als in de elfde minuut Virgil van Dijk hard getackeld wordt door Everton-doelman Jordan Pickford. Omdat de Nederlandse verdediger - zo laat de VAR weten - net buitenspel stond, blijft een strafschop uit.

De fatale tackle van Everton-doelman Jordan Pickford op Virgil van Dijk - Getty Images

Maar dat is niet de grootste zorg bij de gasten. Van Dijk valt uit met een naar het zich laat aanzien ernstige knieblessure. De bevestiging volgt spoedig: de rots in de branding van Liverpool en het Nederlands elftal moet onder het mes en zal zeker maanden, misschien wel de rest van het seizoen, uitgeschakeld zijn. De derby eindigt in 2-2, omdat het doelpunt van Jordan Henderson in de extra tijd geen genade vindt in de ogen van dezelfde VAR die zich eerder in het duel nog zo afzijdig had gehouden bij de aanslag op de benen van Van Dijk. 19 oktober Met het wegvallen van Van Dijk zo vroeg in het seizoen zal titelprolongatie en Europees succes nog een hels karwei worden voor de 'Reds', aldus menig voetbalvolger. Voormalig Liverpool-middenvelder en -trainer Graeme Souness: "Als je mij voor het seizoen had gevraagd welke speler Liverpool zeker niet voor langere tijd zou kunnen missen, dan was dat Van Dijk geweest."

De titelverdediger zal niet alleen zijn defensieve kwaliteiten gaan missen, maar ook zijn passes, doelpunten en leiderscapaciteiten, zo wordt alom opgemerkt. "Hij is de beste centrale verdediger die ik ooit heb gezien", laat oud-international Danny Murphy in de BBC-studio zijn bewondering voor 'VVD' de vrije loop. 21 oktober Vanavond zal blijken hoe Klopp, die in Amsterdam dus ook geen beroep kan doen op Allison, het gat in de verdediging gaat opvullen. Een veel geopperde oplossing is het terughalen van middenvelder Fabinho naar de achterste linie. Of durft de Duitser het aan met Joel Matip, tegen Everton net terug na een maand absentie wegens een blessure, en Joe Gomez centraal in de achterhoede?

