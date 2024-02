Greta Thunberg vrijgesproken van ordeverstoring in Londen

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg is door de rechtbank in Londen vrijgesproken van ordeverstoring. Het 21-jarige gezicht van de internationale klimaatbeweging werd in oktober vorig jaar opgepakt bij een klimaatprotest bij een hotel in Londen waar op dat moment een conferentie van grote olie- en gasproducenten aan de gang was.

Volgens de politie had Thunberg geweigerd om instructies op te volgen toen ze weigerde zich te verplaatsen naar een door de politie aangewezen plek. De rechter ging daar niet in mee. Die vindt de instructie van de politie te vaag en bovendien niet in lijn met de wet.

Ook het bewijs voor Thunbergs overtreding vond hij te mager. De politie had minder ingrijpende maatregelen moeten nemen dan het protest te beperken, luidde zijn oordeel.

Verder vond de rechter dat Thunberg en de vier andere activisten die zijn opgepakt sowieso al te weinig tijd kregen om gehoor te geven aan de instructie. Ook was hij er niet van overtuigd dat de demonstranten dusdanig hinderlijk in de weg stonden dat ze een potentieel gevaar vormden. Volgens de Londense politie beperkten de activisten de toegang tot het hotel waar de olie- en gasconferentie aan de gang was.

'Geen bewijs van hindering'

"Ik vind het nogal opvallend dat er geen ooggetuigenverklaringen zijn afgenomen bij mensen in het hotel, ongeveer 1000 mensen, of van mensen die naar binnen probeerden te komen", zei de rechter. "Er was geen enkel bewijs dat voertuigen werden gehinderd, geen bewijs van hindering van hulpdiensten of wat voor levensbedreigend gevaar dan ook."

De rechter sprak van een vreedzaam en geweldloos protest en hekelde het ingebrachte bewijsmateriaal ter ondersteuning van het politiebesluit om de demonstranten te dwingen zich te verplaatsen. Het oordeel van de rechter werd door veel aanwezige activisten in de zaal met applaus beantwoord.

De vrijspraak voor Thunberg en de vier andere klimaatactivisten van Greenpeace en Fossil Free London kan gevolgen hebben voor het vervolg van de zaak. Bij het protest in oktober werden op vergelijkbare gronden ook nog andere activisten opgepakt en die staan later terecht.