Drie uitspraken in week tijd, Internationaal Gerechtshof had het nog nooit zo druk

Een week na de spraakmakende uitspraak over de oorlog in Gaza kwam het Internationaal Gerechtshof vandaag met een tussenuitspraak over de oorlog in Oekraïne. Woensdag oordeelde het over een andere zaak van Oekraïne tegen Rusland. "Het regent uitspraken, en dat is uitzonderlijk", zegt Eric de Brabandere, hoogleraar internationale geschillenbeslechting aan de Universiteit Leiden.

Sinds zijn oprichting in 1947 behandelde het Gerechtshof van de Verenigde Naties nog geen 200 zaken. In de jaren zeventig van de vorige eeuw had het soms niks te doen. Nu loopt er een recordaantal van 22 zaken. Landen proberen vaker hun gelijk te halen bij de vijftien rechters die zetelen in de 'Great Hall of Justice' van het Vredespaleis in Den Haag.

"Er zijn veel conflicten en landen zijn minder bereid om met elkaar te onderhandelen om het op te lossen", zegt De Brabandere. "Als de dialoog niet meer mogelijk is, moet je naar een gerechtshof stappen om het geschil op te lossen. En er is hernieuwd vertrouwen in de internationale rechtspraak". Een veroordeling of maatregelen afdwingen bij de Veiligheidsraad van de VN lukt meestal niet meer omdat het op een veto stuit van een van de permanente leden, Rusland, China of de Verenigde Staten.

Papieren overwinningen

Het belang van het hof is de afgelopen jaren toegenomen omdat landen zien dat ze er iets kunnen bereiken. Het Hof legde noodmaatregelen op aan Myanmar, Israël en Rusland. En het heeft belangrijke geschillen beslecht, zoals grensconflicten in Zuid-Amerika, zegt De Brabandere. "Het is een sneeuwbaleffect. Hoe meer zaken je doet, hoe meer dat vertrouwen groeit."

Dat er nu in een week tijd drie uitspraken zijn heeft ook een praktische reden. Volgende week loopt de zittingstermijn van drie van de vijftien permanente rechters af. Rechters proberen zoveel mogelijk zaken af te handelen.