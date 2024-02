Rutte gooit hoge ogen als nieuw 'oliemannetje' van de NAVO

De NAVO is op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal en demissionair premier Mark Rutte is op dit moment de grootste kanshebber. Nadat hij jarenlang belangstelling voor een internationale functie had ontkend, solliciteerde Rutte vorig jaar oktober openlijk naar de functie, nadat zijn kabinet was gevallen. Volgens insiders heeft Rutte de juiste papieren voor de topfunctie.

Ruttes naam gaat al langer rond in Brusselse kringen, zegt luitenant-generaal b.d. Jan Broeks, die jarenlang een hoge functie had in de militaire staf van de NAVO. "Dat Rutte favoriet is, is niet voor niks." Broeks ziet dat Rutte waardering krijgt vanuit de NAVO. "Hij werkt altijd mee aan een oplossing. En zeker sinds de inval in Oekraïne kiest hij duidelijk positie." Zo pleitte Rutte relatief snel voor het sturen van tanks en gevechtsvliegtuigen.

Oud-topdiplomaat Timo Koster, die ook jarenlang bij de NAVO werkte, was verbaasd dat Rutte zijn interesse hardop uitsprak, maar niet over wat hij zei. Hij vermoedt dat Rutte wist dat hij de belangrijkste steun al binnen had. "Dat hij inschat dat zijn kansen groot zijn. En ik denk dat dat klopt."

Unanimiteit

Als Rutte de Noor Jens Stoltenberg dit najaar wil opvolgen als secretaris-generaal, moeten alle landen en alle bondgenoten daarmee instemmen. Een formele procedure is er niet. De NAVO-ambassadeurs komen uiteindelijk bij elkaar om de kandidaten te bespreken. De Verenigde Staten hebben een belangrijke vinger in de pap.

"Bij Stoltenberg was die meeting binnen vijf minuten klaar", zegt Broeks. Want het echte besluit is dan al door de regeringsleiders in onderlinge overleggen genomen. "Er wordt ook niet over gestemd, zoals ze binnen de NAVO nergens over stemmen", zegt Koster. "Op een gegeven moment is er gewoon unanimiteit."

Vorig jaar januari bezocht Rutte de Amerikaanse president Joe Biden. Die zou Rutte hebben gevraagd naar zijn interesse voor de functie. Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat Rutte werd gepolst. Volgens bronnen dichtbij Rutte hapte hij toen niet toe omdat door een aangekondigd vertrek zijn kabinet zou vallen.

Maar Rutte gooide de deur voor zichzelf niet helemaal dicht, hoort Koster in Brussel terug. "Verstandig dat hij de optie openhield. Dat de president van de VS je vraagt, is geen kleinigheid. Dat zal best druk op hem hebben gelegd."