Gemeente Enschede hoeft boete van zes ton voor wifi-tracking toch niet te betalen

De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro voor het volgen van passanten via wifisignalen niet te betalen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde die straf in 2021 op, maar de rechter heeft bepaald dat dit op 'onjuiste gronden' is gebeurd.

Enschede gebruikte van 2018 tot 2020 wifisensoren om de drukte in de binnenstad te monitoren. Daarvoor werd een bedrijf ingehuurd dat wifi-signalen gebruikte voor de meting. Iedere telefoon werd door die signalen apart geregistreerd met een unieke code. Omdat over een langere periode werd bijgehouden welke telefoon langs een meetkastje kwam, kon de gemeente mensen volgen.

Omdat burgers gevolgd konden worden zonder dat dit noodzakelijk was, werd hun privacy niet goed gewaarborgd, oordeelde de AP destijds. De privacywaakhond noemde dat 'heel kwalijk'. Het was voor het eerst dat een overheid een boete opgelegd kreeg van de AP.

De gemeente tekende bezwaar aan, maar toen dat werd afgewezen stapte de stad naar de rechter. "Wij voelen ons ten onrechte gestraft voor iets dat wij niet beoogden en wat ook feitelijk niet is gebeurd", zei burgemeester Onno van Veldhuizen er toen over. "Wij volgen niet, wij tellen slechts."

Onvoldoende onderzoek

Nu heeft de rechter bepaald dat de AP onvoldoende heeft onderzocht of de identiteit van de passanten daadwerkelijk te achterhalen was. "Dat medewerkers dit zouden kunnen doen, overtuigt de rechtbank niet", aldus het vonnis. De rechtbank merkt op dat er een "zware bewijslast" rust bij de AP als die zo'n hoge boete oplegt, meldt RTV Oost.

Wethouder van gegevensbescherming Harmjan Vedder is blij met dat de "onterechte megaboete" van zes ton geschrapt is. "Dit onderstreept dat we zorgvuldig zijn omgegaan met de privacy van onze inwoners en de bezoekers van onze stad."

Na de boete stopten meer steden met wifi-tracking. Of de Autoriteit Persoonsgegevens in beroep gaat, is nog niet bekend.