Nederlands zeilgevecht nadert ontknoping rond wereldtitel en ticket voor Spelen

Luuc van Opzeeland heeft zich na een spectaculaire dag op zee verzekerd van een medaille op de WK iQfoil, ook wel bekend als windfoilen. De Nederlander eindigde na 19 races voor de kust bij Lanzarote ruim aan kop van het algemeen klassement en krijgt een kans op prolongatie van zijn wereldtitel. Van Opzeeland plaatste zich als nummer één van het klassement automatisch voor de finale. Kiran Badloe (derde in het klassement) en de Italiaan Nicolò Renna (tweede) stromen in vanaf de halve finales. Een groots gevecht tussen Van Opzeeland en Badloe ligt mogelijk in het verschiet. Olympisch ticket Want naast de beslissing in de strijd om de wereldtitel, valt zaterdag mogelijk ook al de beslissing in het gevecht om het Nederlandse ticket voor de Olympische Spelen, waar Van Opzeeland en Badloe om zeilen.

Zo wordt olympisch foil-ticket vergeven Slechts één olympisch ticket is beschikbaar voor de foilers. De zeilbond en NOC*NSF hebben drie kwalificatiemomenten aangewezen. De foiler met de meeste punten na deze drie kwalificatiemomenten mag voor Nederland naar de Olympische Spelen in Parijs. Het WK vorig jaar in Scheveningen was het eerste van drie kwalificatiemomenten op weg naar Parijs. Het WK dat deze week op Lanzarote wordt gehouden is het tweede en de wereldbeker voor de kust van Mallorca in april geldt als derde en laatste gelegenheid.

Van Opzeeland staat in punten voor op Badloe omdat hij vorig jaar in Scheveningen de wereldtitel pakte. Als Van Opzeeland tijdens de slotdag op Lanzarote hoger eindigt dan Badloe gaat Van Opzeeland naar de Spelen. Badloe kan hem dan niet meer voorbij gaan in aantal punten tijdens het laatste kwalificatiemoment eind april op Mallorca. Eindigt Badloe zaterdag hoger dan zijn grote rivaal Van Opzeeland, volgt op de golven bij Mallorca een allesbeslissend zeilgevecht. Van Opzeeland sterk, maar Badloe loert Van Opzeeland vaart een nagenoeg perfect toernooi. Dominant zeilend, met de hoogste snelheid en vol vertrouwen lijkt de regerend wereldkampioen de baas op zee, maar een nieuwe wereldtitel is niet zomaar binnen.

Badloe, de olympisch kampioen in de 'oude' RS:X-klasse, knokte zich afgelopen dagen namelijk knap terug op de ranglijst. Vrijdag had hij zijn beste dag op de plank. Onder meer een van de twee slalomraces werd gewonnen door Badloe en hij finishte bij twee van de drie course races - het raceformat dat ook gebruikt wordt bij de Olympische Spelen - als tweede. Het was net genoeg voor een derde plek in het klassement. Prettig, want de nummers vier tot en met tien varen zaterdag eerst nog de kwartfinale.

Zo ziet de finaledag eruit Zaterdag vinden bij de mannen en vrouwen drie races plaats: een kwartfinale, een halve finale en een finale. Alleen de top tien van het klassement op vrijdag mag deelname aan finaledag. De nummers 4 tot en met 10 beginnen met kwartfinale. Daarvan gaan de beste twee door naar de halve finale. In de halve finale zien die twee beste zeilers uit de kwartfinale de nummers 2 en 3 van het het klassement van vrijdag. De nummers één en twee van die halve finale racen in de finale tegen de nummer één van het klassement Luc van Opzeeland om de wereldtitel. In theorie is het mogelijk dat de nummer tien van het klassement bij het ingaan van de slotdag uiteindelijk met de wereldtitel naar huis gaat.