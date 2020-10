Ongemaskerde paus Franciscus schudt handen • Ministerie scherpt reisadviezen aan

In het derde kwartaal kreeg Netflix er 2,2 miljoen nieuwe abonnees bij. Dat is een stuk minder dan in de eerdere twee kwartalen, toen waren het er respectievelijk 16 miljoen en 10 miljoen. De videodienst zegt dat dit volgens verwachting is.

Het bedrijf denkt dat veel mensen vanwege de lockdowns wereldwijd een abonnement hebben genomen. Anders hadden die later pas een abonnement genomen. "In de eerste negen maanden van dit jaar hebben we 28,1 miljoen betalende gebruikers toegevoegd, wat meer is dan het aantal dat we in heel 2019 toevoegden."

Hoewel rekening gehouden werd met minder nieuwe extra klanten, valt de groei toch nog iets lager uit dan verwacht. Netflix zelf had gerekend op 2,5 miljoen klanten en analisten dachten zelfs aan 3,6 miljoen klanten.

Het bedrijf meldt verder dat het weer producties heeft opgestart, zoals seizoen vier van Stranger Things en seizoen twee van The Witcher. De videodienst is "optimistisch" dat aan het einde van het jaar de opnames van meer dan 150 producties zijn voltooid.