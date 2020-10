Meer dan 300.000 extra doden in VS • Cathay Pacific schrapt 8500 banen

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific schrapt 8500 banen en sluit zijn regionale tak vanwege de coronacrisis. Zo'n 5300 medewerkers in Hongkong verliezen hun baan, net als 600 andere medewerkers die elders gestationeerd zijn. 2600 vacatures worden niet ingevuld, meldt het bedrijf. Daarmee verdwijnt ongeveer een kwart van alle banen.

Volgens topman Augustus Tang verliest Cathay Pacific op dit moment ruim 200 miljoen euro per maand. Met de ontslaggolf moet dat worden teruggebracht tot een verlies van 50 miljoen euro per maand. "De wereldwijde pandemie heeft enorme gevolgen voor de luchtvaartsector. We moeten het bedrijf fundamenteel veranderen om te overleven", zegt hij.

Mensen in de top van Cathay Pacific moeten ook volgend jaar rekenen op een lager salaris, en voor alle medewerkers die mogen blijven zit er zowel dit als volgend jaar geen loonsverhoging of bonus is. In juni stak de regering van Hongkong zo'n 4 miljard euro in het bedrijf.