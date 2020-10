Aantal ziekenhuisopnames Luik explosief gestegen • Tsjechië in landelijke lockdown

Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in de Belgische ziekenhuizen is de afgelopen weken explosief gestegen. In de provincie Luik nam het aantal ziekenhuisopnames het snelst toe. Twee weken geleden lagen daar nog 140 mensen in het ziekenhuis, nu zijn dat er 596. De stijging gaat in deze provincie dubbel zo snel als in de rest van België. In Oost-Vlaanderen gaat het om gemiddeld 27 opnames per dag, in West-Vlaanderen en Antwerpen om 24.

De Vlaamse krant De Standaard vreest dat het in Luik dezelfde kant op gaat als in de Italiaanse stad Bergamo in maart, aan het begin van de coronacrisis. Daar werden toen de meeste coronabesmettingen en opnames van Europa geconstateerd.