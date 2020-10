3FM past plannen Serious Request aan • Ongemaskerde paus Franciscus schudt handen

In Tsjechië is zojuist een landelijke lockdown afgekondigd. Vanaf morgenochtend 06.00 uur zijn alle winkels gesloten. Alleen supermarkten blijven nog open. Tsjechen mogen tijdens de lockdown alleen voor noodzakelijke afspraken de deur uit. Voor mensen met een cruciaal beroep is een uitzondering gemaakt, zij mogen wel naar hun werk.

Ook zijn dokters- en familiebezoeken toegestaan en mogen Tsjechen wandelen in de natuur of in parken, zolang ze dat met hooguit twee mensen of familieleden doen.

Eerder deze maand werden al maatregelen genomen. De horeca in Tsjechië was al gesloten, mondkapjes waren verplicht en Tsjechen mochten met niet meer dan zes personen bij elkaar komen. Omdat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners bleef oplopen is nu een landelijke lockdown ingesteld. Deze gaat in ieder geval tot 3 november duren.

