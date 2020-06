Het rommelt na tegenslagen bij Barcelona: 'Ik zit in een leerproces'

ProShots

Het was een verrassende keuze, volgens sommigen zelfs een keuze uit paniek. Dat Barcelona in januari Quique Setién aanstelde als nieuwe trainer, had in ieder geval bijna niemand verwacht. Vijf maanden later, nu de ontknoping van de Spaanse competitie nadert, staat Setién onder druk. Zijn ploeg kon na de hervatting van La Liga nog geen moment overtuigen. Afgelopen zaterdag morste Barcelona op bezoek bij Celta de Vigo (2-2) opnieuw twee kostbare punten. Het initiatief in de titelstrijd ligt inmiddels bij koploper Real Madrid, dat zes wedstrijden voor het einde twee punten voorsprong heeft - en een beter onderling resultaat. Discussie in de kleedkamer De relatie tussen Setién en zijn ploeg is naar verluidt verre van optimaal. Volgens sportkrant Marca leidde het puntenverlies in Vigo zelfs tot een verhitte discussie in de kleedkamer van Barça. Volgens Setién is Barcelona, ondanks de tegenvallende resultaten, juist op de goede weg. Bekijk hieronder een deel van zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met Atlético Madrid van vanavond:

Setién ontkent problemen met spelers: 'We hebben een goede band' - NOS

De spelers eisten van Setién uitleg over een aantal tactische keuzes, zoals het inbrengen van Arthur Melo, die inmiddels is verkocht aan Juventus, en Antoine Griezmann. Na verschillende wissels gaf Barcelona tegen Celta een 2-1 voorsprong weg. In een interview na afloop zei Luis Suárez bovendien dat de trainer maar moest uitleggen waarom Barcelona het in uitwedstrijden zo lastig heeft. En tot overmaat van ramp was er een veelzeggend onderonsje tussen Lionel Messi en assistent-trainer Eder Sarabia. Toen het spel even stillag en Sarabia een aantal aanwijzingen naar Messi riep, werd hij door de sterspeler gewoonweg genegeerd. 'Je botst weleens met spelers' In een vooruitblik op het thuisduel met Atlético Madrid van vanavond ontkende Setién dat hij en zijn assistenten niet met de spelers door één deur kunnen. "Het is waar dat we het over bepaalde dingen soms oneens zijn", aldus de 61-jarige Spanjaard. "Maar ik zie dat niet als een probleem. Het is nauwelijks het vermelden waard."

Een momentopname of illustratief? De spelers van Barcelona lijken nauwelijks geïnteresseerd in aanwijzingen van assistent-coach Sarabia - AFP

"Je botst weleens met spelers, zoals je in het dagelijks leven ook weleens met mensen botst. Alleen wordt dat nu uitvergroot omdat de resultaten slecht zijn. Dat is het circus waarin we leven. Aan mij de taak om iedereen te overtuigen dat we als eenheid verder moeten." Niet Xavi of Koeman, maar Setién Setién had nog nooit bij een topclub gewerkt, voordat hij in Camp Nou de ontslagen Ernesto Valverde opvolgde. Hij was twee seizoenen trainer van Real Betis, maar verder prijkt vooral een aantal kleinere clubs op zijn cv. "Ik heb er geen probleem mee om te zeggen dat dit niveau nieuw voor mij is", zei Setién maandag. "Ik zit in een leerproces."

Frenkie de Jong ontbreekt ook tegen Atlético Barcelona moet het ook vanavond stellen zonder Frenkie de Jong. De middenvelder is herstellende van een spierblessure en is nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de selectie voor het duel met Atlético Madrid. De Jong liep de blessure kort na de hervatting van de Spaanse competitie op en kwam inmiddels al vier wedstrijden niet in actie voor Barça.