Bos ondanks baanrecord buiten de prijzen op EK skeleton

"Ik raakte de ingang van de bocht", blikte Bos terug. "Ik werd van m'n slee gelanceerd en ben op m'n zadel gevallen. Dus ik kon in die bocht eigenlijk niet sturen, ik was al blij dat ik er normaal uit kwam. Maar dan verlies je gewoon heel veel tijd."

Skeletonster Kimberley Bos is bij de wereldbekerwedstrijd in het Letse Sigulda, die ook geldt als EK, op de zesde plaats geëindigd. De zege ging naar de Canadese Mirela Rahneva, net voor de Belgische Kim Meylemans, die daarvoor beloond werd met de Europese titel.

Valentina Margaglio, de nummer drie in de wereldbekerstand achter Bos en Meylemans, deed het nog een fractie minder dan de Nederlandse troef, net als titelverdedigster Tina Hermann.

Baanrecord

In de tweede run, onder snellere omstandigheden, liet Bos zien waartoe ze in staat is. De winnares van twee van de vijf wereldbekerwedstrijden van dit seizoen was na een vlekkeloze afdaling na 51,31 beneden. Niet alleen een dikke seconde sneller dan eerder op de dag, maar ook 0,15 onder het baanrecord van Janine Flock uit 2020.

"Ik weet dat ik hier gewoon goed kan sleeën", aldus Bos. "En als je dan geen grote fouten maakt, gaat het heel erg hard. Ik ben heel blij met het baanrecord."

Daarmee legde de 30-jarige Edese de basis voor een flinke inhaalslag. De een na de ander beet zich stuk op die supertijd en verspeelde de voordelige marge uit de eerste afdaling. Er gloorde het een en ander toen ook wereldkampioene Susanne Kreher, de nummer zes van de eerste run, haar voorsprong van 0,37 op Bos in rook zag opgaan.

Neise pakt leiding

Olympisch kampioene Hannah Neise liet zich als eerste niet de kaas van het brood eten. De Duitse hield 0,33 over van de 0,56 voorsprong waarmee ze aan haar tweede run begon. Uiteindelijk doken er nog vier vrouwen onder de tijd van Bos. "Jammer om zo te eindigen", zei Bos. "Maar ik kan tevreden zijn, want ik heb het geprobeerd en alles gegeven."

Het EK-zilver ging naar Neise en het brons naar de Britse Amelia Coltman. De 34-jarige Flock uit Oostenrijk moest het na elf EK-medailles op rij (drie keer goud, vier keer zilver en vier keer brons) deze keer doen zonder tastbare herinnering.

In de stand voor de wereldbeker behield Bos de leiding met 1.186 punten, nog steeds voor Meylemans (1.042) en Margaglio (942)