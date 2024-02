Man overleden na val van Londens museum Tate Modern

Een man is overleden nadat hij van het museum Tate Modern in Londen was gevallen.

Het is niet bekend waar de man is gevallen en hoe dat kwam. Ook zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde in de ochtend. "Zijn dood wordt op dit moment beschouwd als onverwacht, maar er zijn geen verdachte omstandigheden", zegt de politie.

Na de val werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Ondanks reddingspogingen van hulpverleners overleed de man ter plekke. Het bekende museum heeft een panoramaterras op de tiende verdieping. Of dat ook de plek is waar de man vanaf is gevallen, is nog niet bekendgemaakt.

Museum blijft dicht

In 2019 werd een kind van het panoramaterras afgegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is nog altijd aan het revalideren. De dader, een tiener, werd in 2020 veroordeeld tot ten minste 15 jaar celstraf.

Het museum blijft de rest van de dag dicht. Een bezoek aan het museum is gratis, maar voor tijdelijke tentoonstellingen moet wel betaald worden. Bezoekers die kaarten hadden geboekt voor deze exposities worden benaderd, meldt het museum.

Het Tate Modern is een van de bekendste musea voor moderne kunst ter wereld. Jaarlijks komen 3 miljoen bezoekers kijken naar werken van onder meer Andy Warhol, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Mark Rothko en Pablo Picasso.