Nog steeds blokkades op snelwegen naar België, ook in Nederland boerenacties

Dat doen ze aan de hand van wat ze noemen de 'Rode Lijn', een lijst met acht eisen. Een van de eisen is dat de Green Deal, het grote klimaat- en milieuplan van de Europese Commissie, wordt teruggedraaid. Verder staat erop dat bemestingsverboden moeten worden ingetrokken en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in de prullenbak kan.

Ook in Nederland zijn op verschillende plekken boerenacties. Zo kwamen tientallen boeren naar het provinciehuis in Assen om een manifest te overhandigen aan het provinciebestuur, meldt RTV Drenthe . Ze willen duidelijk maken dat regels die hen worden opgelegd vanuit Brussel en Den Haag niet houdbaar zijn.

Aan de acties doen vooral Belgische boeren mee. Die voeren al dagen actie omdat hun werk naar eigen zeggen niet meer rendabel is. Ze wijzen op de stijgende productiekosten, terwijl de verkoopprijzen gelijk blijven. Daarnaast willen ze af van strenge Europese milieuregels.

De Drentse boeren stellen een ultimatum aan het provinciebestuur: op 14 februari moeten de eisen zijn ingewilligd. "Anders komen we minder vriendelijk terug", zegt een van de protesterende boeren tegen gedeputeerde Jisse Otter. "Dan zullen we een cadeautje meenemen, want de hoeveelheid stront en bagger die wij over ons heen hebben gekregen de afgelopen jaren, geven wij dan ook zeker terug."

De gedeputeerde begrijpt de boosheid en frustratie van de boeren, maar ze moeten volgens hem op de bel van Den Haag en Brussel drukken, niet van de provincie.

Ook naar het provinciehuis in Den Bosch zijn ruim vijftig boeren gekomen om een petitie aan te bieden aan gedeputeerde Marc Oudenhoven. In navolging van de protesten in België willen boeren benadrukken dat ze niet alleen klem zitten tussen Europese en Nederlandse regelgeving, maar ook de Brabantse regels die daar bovenop komen.

In Utrecht heeft een groep boeren aangekondigd vrijdagavond naar het provinciehuis te gaan, meldt persbureau ANP. Een woordvoerder van de provincie heeft laten weten dat de boeren welkom zijn. Ze worden rond 20.30 uur verwacht.

Blokkades

Gisteravond begonnen verschillende boerenprotestacties in Nederland en België. Boeren met tractoren blokkeren nog altijd verschillende grensovergangen. Daardoor werden vanochtend verschillende wegen van en naar Antwerpen gesloten. Het gaat om de A4, A16 en A67.

Verkeer op de A16 kon vanmiddag in beide richtingen mondjesmaat doorrijden, maar twee uur later ging de grensovergang toch weer dicht. "De situatie is nog te onzeker en veranderlijk", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

"We adviseren mensen die naar België moeten nog steeds om de reis aan te passen." Weggebruikers kunnen omrijden via Limburg over de A2 tussen Maastricht en Luik, de A76 tussen Stein en Maasmechelen en de Westerscheldetunnel, de N62.