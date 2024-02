Kabinetsformatie onder hoogspanning, grote twijfels bij NSC

Naar buiten toe zijn de berichten over het verloop van de kabinetsformatie "hoopvol" en "constructief". Door de afgesproken radiostilte kunnen de betrokken fractievoorzitters niets zeggen. Maar achter de schermen heerst bij Nieuw Sociaal Contract (NSC), de politieke partij van Pieter Omtzigt, grote twijfel over het verloop van de formatiegesprekken met PVV, VVD en BBB.

Fractieleden zouden er huiverig voor zijn om de kersverse naam van de partij te verbinden aan een coalitie met PVV, VVD en BBB. Om de leden bij te praten worden extra ledenbijeenkomsten georganiseerd in het krokusreces later deze maand.

Partijleider Pieter Omtzigt lijkt niet van plan om nu al de formatietafel te verlaten. Zijn definitieve beslissing wil hij pas nemen als informateur Plasterk zijn eindverslag publiceert. De partij laat weten tot die tijd constructief aan tafel te zitten.

'Politieke afstand tot aan de maan'

NSC heeft van begin af aan gezegd het liefst een minderheidskabinet, een zakenkabinet of een extraparlementair kabinet te willen. In ieder geval een kabinet met grote afstand tot de politieke partijen uit een coalitie. En daarin is weinig veranderd. "De enige mogelijkheid zou een zakenkabinet zijn", zegt een betrokkene, "Met een politieke afstand van hier tot aan de maan."

De gesprekken over de onderwerpen grondrechten en de rechtstaat, waarvan NSC heeft gezegd eraan te hechten, zouden al in januari zijn geweest. PVV-leider Wilders trok bijvoorbeeld drie anti-islamwetsvoorstellen in. Maar de zorgen over bepaalde PVV-standpunten zijn bij NSC nog niet weg.

Zo stoort de partij zich aan het standpunt van PVV en VVD over de spreidingswet. Wilders en Yesilgöz (VVD) hebben binnenkamers gezegd dat zij ertegen zijn dat gemeenten worden gedwongen asielzoekers te huisvesten, en willen dat onderdeel van de wet aanpassen of niet uitvoeren. Maar Omtzigt vindt dat niet acceptabel, omdat de wet al is aangenomen.