Problemen bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: wat gaat er mis?

Bij het Waterschap AGV is de uitvoerende tak losgetrokken en ondergebracht in Waternet - uniek in Nederland. Het Waterschap (daar zijn elke vier jaar verkiezingen voor) is de politieke besturende overheid die de beslissingen neemt, het uitvoerende werk wordt gedaan door Waternet. Denk aan de rioolwaterzuivering, aanleg en onderhoud van dijken, bruggen, sluizen en beheren van het waterpeil. Ook doet Waternet de financiële afhandeling van de waterschapsbelasting.

Met het hoge water in december, de droogte afgelopen zomer en een stijgende zeespiegel , hoop je op een goed functionerend waterschap. Maar bij Waternet, de uitvoerende tak van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), rommelt het al jaren. In dat gebied wonen 1,4 miljoen mensen. Over de jaren 2022, 2023 en 2024 kunnen er nog aanslagen op de deurmat vallen, meldde de NOS vandaag . Slepende administratieve en financiële problemen zijn de oorzaak, maar volgens een woordvoerder komt de uitvoering niet in gevaar.

Waarom gaat de waterschapsbelasting zo omhoog?

In 2023 had het Waterschap 253 miljoen euro aan belastingen begroot, dit jaar 335 miljoen. De waterschapsbelasting stijgt dit jaar in dit gebied met maar liefst 35 procent, terwijl het op de meeste plekken met tien procent toeneemt.

"We begrijpen dat dit slecht nieuws is voor alle inwoners en bedrijven in ons gebied", zegt dagelijks bestuurder financiën Simon Deurloo. "Het eerlijke verhaal is dat de tarieven tot nu toe te laag waren en dat er daardoor te krap begroot is. De verhoging is noodzakelijk om hier veilig te kunnen blijven wonen, met voldoende schoon water. Klimaatverandering maakt die uitdaging groter." Verhoogde kosten dus.

Daarnaast ging er van alles mis toen Waternet in 2021 een nieuw factureringssysteem introduceerde (zie kader). De reserves zijn uitgeput. Doordat er geen inkomsten waren (waterschapsbelasting is de enige inkomstenbron), moesten leningen (met stijgende rentes) bij de Nederlandse Waterschapsbank worden afgesloten.

In 2022 moest het Waterschap bijvoorbeeld ruim 100 miljoen euro lenen en een lening van een jaar eerder van 125 miljoen euro aflossen. Eind vorig jaar verwachtte het een negatief vermogen van 6 miljoen euro. Voor de rentelasten is dit jaar 1,5 miljoen euro begroot. Ook bij het inkopen en aanbesteden zijn er in het verleden zaken niet goed gegaan. In 2022 keurde de accountant daarom de jaarrekening niet goed.

Concluderend waren er de afgelopen jaren bij het Waterschap en Waternet stijgende kosten, zonder inkomsten.