Kredietverstrekker Tinka krijgt miljoenenboete vanwege onverantwoorde leningen

Tinka, een bedrijf dat geld uitleent om spullen op afbetaling te kopen, krijgt een boete van 1,75 miljoen euro. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de kredietverlener meerdere klanten "onverantwoord" veel geld geleend.

Via Tinka kan je spullen kopen en in de twee weken daarna betalen. Over de afbetaling kan je ook langer doen, tegen een rente van bijna 15 procent. Onder meer webshop Wehkamp en woonmeubelzaak Rivièra Maison maken gebruik van de diensten van het bedrijf.

De AFM bekeek bij Tinka tien dossiers waarbij een aanzienlijk risico was dat de leners in de problemen zouden komen. Bij zeven van die dossiers had Tinka te weinig informatie ingewonnen over de financiële positie van klanten, iets wat volgens de regels wel moet. Twee mensen kregen een onverantwoord hoog krediet, zij kregen 3500 en 2000 euro te veel.

Tinka laat in een reactie weten het "te betreuren" dat de dossiers niet op orde waren. Het ging om fouten in de automatiseringsprocessen, die direct zijn aangepast, zegt het bedrijf.

Er wordt gewerkt aan een herstelplan. "We gaan per klant bekijken of er nadelige gevolgen zijn geweest en die herstellen, bijvoorbeeld door rentebetalingen terug te betalen of de aflostermijnen aan te passen", zegt een woordvoerder.

Om hoeveel klanten dat gaat is volgens het bedrijf nog niet bekend. De woordvoerder stelt dat het een relatief klein aantal betreft.