Griekspoor zet Nederland op voorsprong in Davis Cup-duel met Zwitserland

Tallon Griekspoor heeft de Nederlandse tennisploeg op een 1-0 voorsprong gezet in het Davis Cup-duel met Zwitserland. De Oranje-kopman, die 29ste staat op de wereldranglijst, was in Groningen met 7-6 (3), 7-6 (3) te sterk voor Marc-Andrea Hüsler, de mondiale nummer 199.

De winnaar van het tweedaagse treffen in Martini Plaza plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Davis Cup Finals.

Zwitserland won de prestigieuze tennisprijs één keer. Dat gebeurde in 2014 aan de hand van de wereldtoppers Roger Federer en Stan Wawrinka, maar de eerste is al even gestopt en de tweede, bijna 39 jaar inmiddels maar nog altijd terug te vinden op de 56ste plaats van de wereldranglijst, had zich nu niet beschikbaar gesteld.

Handen vol aan Hüsler

De generatie na genoemd duo doet het veel minder goed in het internationale circuit, toch had Griekspoor zijn handen vol aan Hüsler. Al leek het daar na een voortvarende start niet op. De Haarlemmer won zijn service en brak vervolgens meteen de Zwitser. Twee games later was het evenwicht echter alweer hersteld: 2-2.

Griekspoor, die zich in het begin van de wedstrijd lichtelijk opwond over lekke ballen die de spelers aangereikt kregen, maakte het zich moeilijk door veel onnodige fouten te produceren. Pas in de tiebreak wist hij het verschil te maken met de tot dan uitstekend serverende Hüsler, die de rally's bij voorkeur kort houdt, en de set naar zich toe te trekken.

De tweede set bleef verstoken van breekkansen en dus moet andermaal een tiebreak de beslissing brengen. Al in het begin sloeg Griekspoor een dubbele fout, maar dat smetje werkte hij in ijltempo en met fraaie punten weg. Daarna stoomde hij door naar de zege.