Tweede ritzege op rij voor Merlier in Saudi-Arabië bij afwezigheid Groenewegen

Tim Merlier heeft na de derde ook de vierde etappe van de AlUla Tour gewonnen. Daarmee nam de Belg de leiderstrui over van de Nederlander Casper van Uden, die als derde eindigde.

Dylan Groenewegen nam niet deel aan de vierde etappe. De nummer twee van de eerste rit heeft de afgelopen twee dagen last gehad van maag- en darmproblemen en stapte niet meer op de fiets.

De vlucht van de dag werd verzorgd door Iker Bonillo, Batsaikhany Tegshbayar en Andreas Miltiadis. De Spanjaard, Mongoliër en Cyprioot wisten een voorsprong van ongeveer vier minuten op te bouwen. Toch kon op 5 kilometer van de finish Miltiadis als laatste worden ingehaald.

Op dat moment was Arvid de Kleijn al uitgeschakeld voor de dagzege. De Nederlander, die in de derde etappe nog naar een knappe tweede plaats sprintte, was betrokken bij een valpartij met onder meer Juan Sebastian Molano.

In de sprint op het oplopende terrein ging Merlier vroeg aan kop en wist hij Bryan Coquard net achter zich te houden.