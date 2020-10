Tientallen objecten in musea Berlijn besmeurd met olieachtige vloeistof

In verschillende musea in Berlijn zijn begin deze maand zeker 70 voorwerpen vernield. Het gaat volgens de Duitse publieke radiozender Deutschlandfunk en de krant Die Zeit om een van de grootste aanvallen op kunstvoorwerpen en oudheden in de geschiedenis van het naoorlogse Duitsland.

De aanval was op 3 oktober op het Museuminsel waar bekende Duitse musea gevestigd zijn, zoals de Alte Nationalgalerie, het Pergamonmuseum en in het aanbouw zijnde Humboldt Forum. Zeker 70 objecten zijn bespoten met een olieachtige vloeistof, die zichtbare vlekken achterliet op Egyptische sarcofagen, sculpturen en schilderijen uit de negentiende eeuw. Over de dader of daders is nog niets bekend.

De musea hielden de beschadigingen geheim tot de Duitse media er naar vroegen. Wat het motief van de aanval is, is niet bekend. Volgens Deutschlandfunk verspreidde een bekende Duitse complotdenker in augustus en september via Telegram het bericht dat het Pergamonmuseum de 'troon van satan' huisvestte. Ook stelde hij dat het museum het centrum is van 'de wereldwijde satanische scène en coronacriminelen".