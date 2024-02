Van Rouwendaal met sterke schouders naar WK: 'Elke wedstrijd telt voor mij'

Zwemster Sharon van Rouwendaal gaat zaterdag in Doha op jacht naar haar tweede wereldtitel op de 10 kilometer open water. "Ik wil laten zien dat ze nog steeds voor me moeten oppassen", zegt de olympisch kampioene van 2016. Een plek in de top dertien is genoeg om zich te plaatsen voor de Spelen in Parijs van komende zomer. Daarnaast zijn er nog andere routes, maar het lijkt erop dat Van Rouwendaal die niet nodig heeft. Aan haar vorm zal het namelijk niet liggen, denkt de 30-jarige zwemster. "Mijn vorm is heel erg goed. Ik denk altijd dat ik goed ben en een medaille kan halen, maar nu voel ik me sterk. Ik zie dat er nu meer kracht in mijn schouders zit."

WK-wedstrijd Van Rouwendaal live bij de NOS De 10 kilometer open water bij de WK in Doha is zaterdag live te zien op NOS.nl en in de NOS-app vanaf 8.25 uur. Het commentaar is van Jeroen Grueter.

In het verleden kwakkelde Van Rouwendaal regelmatig met blessures aan haar schouders, maar op dit moment vormt dat geen belemmering voor de atlete die op de laatste Spelen tweede werd op de tien kilometer. Hongerig blijven Net als in 2023, toen ze zilver pakte op de vijf kilometer tijdens de WK. Na die WK begon ze in september weer met trainingen, met de focus op de laatste wereldbeker van het jaar. Ze leidde het klassement bij het ingaan van de laatste wedstrijd, met een kleine voorsprong op de Duitse Leonie Beck, die haar tijdens de laatste wedstrijd met één tiende van een seconde versloeg. "Misschien is het alleen maar goed dat dit gebeurde, want zo blijf ik hongerig." Na de kerst ging ze met haar Duitse trainer Bernd Berkhahn nog op hoogtestage in Pretoria, waar ze een persoonlijk recordaantal kilometers in een week zwom. "Dat stond op 109 en ik voelde me goed, dus ik zei tegen mijn coach: das schaffen wir!" En zo geschiedde.

Sharon van Rouwendaal in training - Foto: ANP

De afgewerkte voorbereiding mag dan dus in orde zijn, dit weekend begint het echte werk. De temperatuur van het water in Doha, waar komende week gezwommen wordt, ligt rond de twintig graden. Dat is relatief koud, maar dat vindt Van Rouwendaal naar eigen zeggen wel prettig. En er is meer reden voor optimisme. "Doha is ook de stad waar ik het wereldrecord 4x200 vrij op de kortebaan zwom. Ik heb wel een beetje bijgeloof dat Doha me wel ligt."

Je moet er nuchter in gaan en niet te arrogant zijn, maar ik voel me echt sterk en het is lang geleden dat ik dat zo gezegd heb. Sharon van Rouwendaal

Dat ze in januari al goed moet zijn, voelt apart voor de olympisch kampioene, maar het maakt haar niet uit. "Elke wedstrijd telt voor mij. Ik wil niet alleen even een limiet halen. Ik wil laten zien dat ze nog steeds voor me moeten oppassen en dat ik nog steeds een van de besten ben." "Je moet er nuchter in gaan en niet te arrogant zijn, maar ik voel me echt sterk en het is lang geleden dat ik dat zo gezegd heb." Een plek bij de beste dertien is sowieso genoeg voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Mochten Beck en Katie Grimes, die al geplaatst zijn, hoog eindigen, dan verschuift die grens naar de top vijftien. Daarbuiten gaat de beste nog niet geplaatste zwemmer per continent ook nog naar Parijs. Weg uit Duitsland Van Rouwendaal weet nog niet of ze na Parijs doorgaat als zwemster. "Na de Spelen ga ik eerst een paar maanden niet aan zwemmen denken. Daarna weet ik of het vuurtje nog brandt, maar dat wil ik niet snel beslissen." Ze weet wel dat ze weggaat uit Duitsland, waar ze sinds drie jaar traint. In het begin vond ze Maagdenburg een perfecte en leuke plek, maar ze voelt zich er niet echt thuis. "Ik zit in een goede groep, iedereen is erg gemotiveerd. Maar het is niet dat ik met ze kan lachen. Er worden weinig grappen gemaakt, het is heel serieus." Bij haar vorige trainer Philippe Lucas was er volgens Van Rouwendaal meer ruimte voor humor. Carrière als trainer? In de rustperiode hoopt de in Baarn geboren zwemster meer een privéleven op te bouwen. Ze is echter ook al bezig met de toekomst, want ze heeft ontdekt dat een rol als trainer haar interessant lijkt. "Ik zag een jongen in de gym schouderoefeningen doen, maar hij stond helemaal voorovergebogen terwijl hij een zwembeweging deed. Ik dacht: dit gaat niet goed."

Sharon van Rouwendaal op de WK van vorig jaar - Foto: EPA