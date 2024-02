Geldbiljetten op snelweg A44 na ongeluk bij Oegstgeest

Tientallen geldbiljetten zijn vannacht op de A44 terechtgekomen na een ongeluk bij Oegstgeest. Agenten hebben het geld vervolgens verzameld.

Twee auto's botsten rond 00.50 uur door onbekende oorzaak op elkaar. Het geld was afkomstig uit een van de voertuigen en belandde op de snelweg en in de berm. De politie onderzoekt nog waarom het geld in de auto lag en van wie het is. Er is niemand aangehouden.

Agenten hebben de biljetten opgeraapt en meegenomen. Ook vanochtend is nog door de politie gezocht naar achtergebleven biljetten, schrijft Omroep West.

'Niet zoeken'

"We willen benadrukken dat het geen zin heeft om op de A44 naar geld te zoeken, want dat hebben wij al gedaan", aldus een woordvoerder van de politie. Om hoeveel geld het ging, wil de woordvoerder niet zeggen.

Een van de inzittenden raakte gewond bij het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht.