Henderson staat zaterdag in de basis bij Ajax in topper tegen PSV

De Engelsman Jordan Henderson gaat morgenavond zijn debuut maken voor Ajax in de eredivisietopper thuis tegen PSV. De van Al-Ettifaq overgekomen middenvelder gaat vanaf de start in actie komen, zo zei trainer John van 't Schip op een persconferentie. "Of hij ook meteen 90 minuten moet gaan maken, gaan we morgen zien. Het is een speler die gewend is om veel wedstrijden te spelen, maar hij heeft nu een tijdje niet gespeeld", zei Van 't Schip. Verwachtingen temperen Mede daarom wil Van 't Schip de verwachtingen rondom zijn aanwinst nog wel temperen. "Ik verwacht niet dat het met hem in één keer veel beter gaat. Maar het is wel een speler die veel coacht en daar zal hij morgen al mee beginnen. Hopelijk heeft dat een goede uitwerking op het elftal. Ik hoop dat hij uiteindelijk het cement wordt tussen de linies."

Ajax - PSV bij de NOS De topper tussen Ajax en PSV begint zaterdag om 20.00 uur en is te volgen via een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl, maar ook op NPO Radio 1. Direct na afloop is er online een korte samenvatting te zien en om 23.05 uur een uitgebreidere in Studio Sport op NPO 1.

Daarmee wil Van 't Schip vooral zeggen dat hij hoopt dat de Engelsman ervoor gaat zorgen dat Ajax minder tegentreffers gaat krijgen. De ploeg moest er al 35 verwerken. "Verdedigen lijkt wel een vies woord dit seizoen. Misschien moet daar wel iets meer het accent op liggen, maar wij moeten er vooral voor zorgen dat we aan de bal zo sterk worden dat we al verdedigen door de bal in onze voeten te hebben."

