Aanklacht in VS tegen Saudische kroonprins om moord op journalist Khashoggi

De verloofde van de Saudische journalist Jamal Khashoggi en een mensenrechtenorganisatie hebben een aanklacht ingediend bij een Amerikaanse rechtbank tegen de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en twintig andere Saudiërs. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan een "brutale misdaad" die het resultaat was van "weken van voorbereidingen", zeggen verloofde Cengiz en mensenrechtenorganisatie DAWN.

De kroonprins wordt door Hatice Cengiz en de mensenrechtenorganisatie, die Khashoggi kort voor zijn dood oprichtte, medeverantwoordelijk gehouden voor de dood van de journalist. Die verdween in oktober 2018, toen hij een bezoek bracht aan het Saudische consulaat in Istanbul. Hij ging naar het gebouw om iets te regelen voor zijn aanstaande bruiloft, maar werd vermoord. Zijn lichaam werd in stukken gesneden, naar buiten gesmokkeld en nooit teruggevonden.

Khashoggi werkte voor The Washington Post en schreef kritische columns over het Saudische regime en de kroonprins. De CIA denkt dat hij persoonlijk opdracht gaf voor de moord. Mohammed bin Salman weersprak vorig jaar dat hij erachter zat. Wel nam hij de verantwoordelijkheid op zich, omdat de moord werd gepleegd door Saudische overheidsfunctionarissen.

Schadevergoedingen

Volgens The Washington Post stellen de advocaten van Cengiz en de mensenrechtenorganisatie dat de kroonprins en ruim twintig andere aangeklaagden de acties van Khashoggi zagen als bedreiging voor hun belangen, en spanden ze daarom samen om de moord te plegen. Verder willen de advocaten dat documenten waarin de waarheid naar boven zou komen worden vrijgegeven.

Cengiz zei volgens de Amerikaanse krant in een videogesprek met een verslaggever dat Bin Salman haar aanstaande heeft vermoord omdat hij pleitte voor democratische hervormingen in het Midden-Oosten en voor mensenrechten voor iedereen. "En vooral omdat hij voor hen pleitte in de Verenigde Staten."

Khashoggi leefde enige tijd in ballingschap in de Verenigde Staten. Cengiz zegt dat ze via het Amerikaanse rechtssysteem hoopt op "een mate van gerechtigheid en verantwoording".

Een Saudische rechter veroordeelde in eerste instantie vijf mensen ter dood voor de moord op Khashoggi, maar begin vorige maand werd die straf omgezet in twintig jaar cel. Volgens de aanklager zijn de straffen verlaagd omdat familieleden van Khashoggi de daders hebben vergeven, maar Cengiz heeft dat niet gedaan.