Tsjakadoea al snel klaar op prestigieus grandslamtoernooi in Parijs

Judoka Tornike Tsjakadoea is op het grootste grandslamtoernooi van het jaar vroeg uitgeschakeld. In Parijs boog hij in de achtste finales pas in de extra tijd voor de Koreaan Lee Ha-rim.

De Nederlander won zijn eerste partij nog wel van de Griek Christos Pintsis door twee keer een waza-ari op het scorebord te krijgen. Tegen Lee, de winnaar van het brons op de afgelopen WK en de nummer vier van de ranglijst, was het lange tijd spannend.

In de extra tijd ging het mis toen de krachten waren weggevloeid bij de 27-jarige Tsjakadoea, daardoor kreeg hij zijn derde straf. Voor de nummer 23 van de wereld zat het toernooi er daardoor op.

Meer Nederlanders in actie

Er komen nog negen andere Nederlanders in actie in Parijs. Vorig jaar was het prestigieuze toernooi behoorlijk succesvol voor de vaderlandse judoka's. Noël van 't End en Michael Korrel wonnen goud en Guusje Steenhuis en Kim Polling pakten het brons.

Het is overigens de vijftigste editie van het judotoernooi, daarom wordt het programma voor het eerst over drie dagen uitgesmeerd. Het toernooi loopt tot en met zondag.