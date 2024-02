Wolff hoorde woensdag van vertrek Hamilton: 'Timing verrassend, keuze voor Ferrari niet'

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageert op het vertrek van Lewis Hamilton bij zijn renstal aan het einde van dit seizoen. Vanaf 2025 rijdt Hamilton voor Ferrari. - NOS

De 39-jarige Hamilton tekende afgelopen zomer een contract voor twee jaar met de optie om na één jaar, aan het einde van 2024, te vertrekken. Dat de zevenvoudig wereldkampioen van die optie gebruik zou maken, was rond de kerstdagen voor Wollf nog niet aan de orde. "Hij is van gedachten veranderd en dat respecteren we." "Lewis vertelde dat hij een nieuw uitdaging nodig heeft", verklaart Wolff de overstap van Hamilton. "Hij was op zoek naar een andere omgeving en zei dat dit zijn laatste kans zou zijn voor een nieuwe stap." 'Zijn keuze voor Ferrari is een gok' "Kiezen voor Ferrari in de laatste jaren van zijn carrière is een gok, maar ik kan zijn beslissing volgen. Iedere coureur droomt van een rode overall en een rode auto. We hebben het er vaak over gehad dat het spannend zou zijn een keer te doen." "Door de jaren heen kwamen we steeds tot de conclusie dat we ons succes bij Mercedes wilden verlengen. Maar ik heb de mogelijkheid van verandering nooit genegeerd."

2020: Lewis Hamilton en Toto Wolff - Foto: ProShots

Met zijn beslissing zette Hamilton de Formule 1, en het leven van Wolff in het bijzonder, in een paar dagen op zijn kop. De twee vormden jarenlang een onverslaanbaar duo. Hamilton won zes van zijn zeven wereldtitels met Wolff als teambaas, won sinds 2013 bij Mercedes 82 grand prixs en stond 148 keer op het podium. Hij verdrong Michael Schumacher, net als Hamilton zevenvoudig wereldkampioen, van de eerste plaats op de ranglijst van coureurs met de meeste GP-zeges aller tijden: 103 om 91. "Het vertrek doet geen pijn", zegt Wolff. "In drie dagen hebben de sport en het team me veerkracht gegeven. Na een paar nachtjes slapen realiseer ik me: deze beslissing betekent dat er een einde komt aan onze zakelijke relatie, maar niet dat er een vriendschap eindigt."

Ik heb absoluut geen twijfels bij Lewis' integriteit als het gaat om het delen van informatie. Toto Wolff

Bij Mercedes ontstaat de wonderlijke situatie dat het team een heel seizoen werkt met een coureur die zal vertrekken. Hoeveel informatie wordt er nog met Hamilton gedeeld, is dan de vraag. "Ik heb absoluut geen twijfels bij Lewis' integriteit als het gaat om het delen van informatie. Ik wil ervoor zorgen dat dit een succesvol seizoen wordt voor beide coureurs en het hele team." "Als het gaat om de ontwikkeling van de auto voor 2025, zullen we in de loop van het jaar beslissen hoe we omgaan met technische informatie. Maar dat houdt me op dit moment totaal niet bezig. Ik heb altijd geprobeerd als een teambaas transparant en fair te zijn. Daar zal in 2024 niets aan veranderen." 'Zoeken naar een balans tussen 2024 en 2025' "Dit is een nieuwe situatie om mee om te gaan, voor Lewis en het team", realiseert Wolff zich. "Ik ben altijd geïnteresseerd in uitdagingen. Het wordt zoeken naar een balans tussen het belang van Mercedes in 2024 versus de belangen van de coureurs voor 2025." "Daar gaan we aan het begin van het seizoen zeker met elkaar over praten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar uitkomen." Donderdagavond, voor de overstap wereldkundig werd gemaakt door de teams, liet oud-F1-coureur Jan Lammers zijn licht al schijnen over de transfer van Hamilton:

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Jan Lammers gaat in op het gerucht dat Lewis Hamilton naar Ferrari zou vertrekken. - NOS

Liever dan al te veel nostalgisch terugkijken, richt Wolff zijn blik op het aankomende seizoen, dat op 2 maart begint met de eerste race van het seizoen in Bahrein. "Onze focus ligt op seizoen 2024 en we hebben twee excellente coureurs. Lewis zit in zijn laatste jaar bij ons, George (Russell, red.) is op en top gemotiveerd om te presteren. We moeten een auto op de baan krijgen die meer snelheid heeft dan vorig jaar. Het wordt moeilijk om te concurreren met Red Bull en de anderen." Hamilton nog één keer wereldkampioen laten worden bij Mercedes wordt een flinke kluif, realiseert Wolff zich. "We zijn niet de grootste kanshebber, zo eerlijk moet ik zijn, maar we zullen er alles aan doen."

Als hij die achtste titel in 2024 wint, is dat geweldig. Daarna hoop ik liever dat wij wereldkampioen worden. Toto Wolff