Barcelona verkeert weer in een crisis: 'Maar aanhaken bij Europese top kan nog altijd'

Trainer Xavi vertrekt aan het einde van het seizoen, Barcelona staat maar liefst tien punten achter op koploper Real Madrid en de ploeg voetbalt totaal niet zoals we dat in de topjaren van de Catalaanse club kenden. Tel daar de nog altijd aanhoudende financiële problemen bij op en FC Barcelona zit (alweer) in een diepe crisis. Ja, woensdag werd er nog met 1-0 gewonnen van Osasuna, maar de kritieken op dit Barcelona zijn niet mals. Er is in Spanje dit seizoen veel geschreven en gesproken over het vertoonde spel. De Catalanen willen dit jaar maar niet overtuigen. Dat in combinatie met een magere vierde plek op de ranglijst, uitschakeling in de kwartfinales van het bekertoernooi en de pijnlijk ruime nederlaag tegen Real Madrid (4-1) in de Supercopa zorgden ervoor dat clublegende Xavi eieren voor zijn geld heeft gekozen. Hij vertrekt aan het einde van het seizoen bij de club die aan zijn stand verplicht is om prijzen te winnen. Financieel ook lastig Maar eigenlijk gaat het al veel langer niet goed bij Barcelona. De club leefde jarenlang op veel te grote voet. Er waren spelers zoals Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Sergio Busquets en Gerard Piqué die veel te veel geld verdienden. De club moest gaan werken met een minder grote salarishuishouding, waardoor het ook min of meer gedwongen was in 2021 afscheid te nemen van sterspeler Lionel Messi. Sinds die tijd probeert de club nog wel met boekhoudkundige trucs geld te creëren om spelers te kopen. Zo kwam Robert Lewandowski bijvoorbeeld naar Catalonië. Andere nieuwelingen werden gehuurd, zoals João Félix en Joao Cancelo of werden gratis opgepikt, zoals Ilkay Gündogan. Maar de top van de top binnenhalen kan dus niet meer.

'Barcelona zit in een soort vicieuze cirkel' Het is voor Barcelona moeilijk om uit de sportieve en financiële problemen te komen, zegt Edwin Winkels, NOS-correspondent in Spanje. "Er is economisch gezien weinig zicht op herstel. De schulden zijn nauwelijks afgenomen. Dat is nog steeds ongeveer 1,3 miljard. Daarnaast kost de renovatie van het stadion ook anderhalf miljard euro." Doordat Camp Nou nu gerenoveerd wordt, kan de club geen inkomsten halen uit de museumbezoeken. "Daardoor is het voor de kas belangrijk dat ze nu de achtste finale in de Champions League tegen Napoli overleven en dat ze zich via de competitie plaatsen voor de Champions League. Dan komen er nog miljoenen binnen." Elke nieuwe nederlaag zorgt voor een probleem. "Voor goede prestaties is geld nodig en voor geld zijn weer goede prestaties nodig. Barcelona zit in een soort vicieuze cirkel." Aan allebei de kanten hapert het nu. "En dan blijf je in een neerwaartse spiraal, in plaats van naar boven te kunnen kijken", zegt Winkels.

Xavi kan zich verschuilen achter de onrust die al een tijd bij de club heerst, vindt Boudewijn Zenden. De aanvaller stond van 1998 tot en met 2001 onder contract bij Barcelona en speelde destijds samen met Xavi. "Als de club in rustiger vaarwater had gezeten, had Xavi er zelf ook beter bij gezeten." Daarnaast heeft de trainer te maken met negen (!) blessures. Zo zijn doelman Marc-André Ter Stegen, Joao Félix, Gavi en Sergio Roberto er al een tijdje niet bij. Maar dat telt niet. Er moet gepresteerd worden door de topclub. Zenden: "Bij Barcelona is de druk enorm. Meestal vergoeden resultaten wat minder spel, maar bij deze club is dat niet zo. Daar moet je winnen en goed spelen, en dat is absoluut niet makkelijk voor een trainer."

Xavi loopt teleurgesteld van het veld na de nederlaag tegen Villareal - Foto: EPA

Maar ook niet voor de spelers, zegt Zenden. "Na enkele mindere resultaten in mijn tijd daar lag het ook ineens aan de 'tulipanes', de tulpen, zoals de groep Nederlanders toen genoemd werd in Spanje. Je bent niet eindverantwoordelijk, maar de kritiek wordt ook op de spelers uitgemeten." En er is nog een verzwarende factor voor Xavi en de spelers, weet de voormalig Oranje-international. "Er wordt altijd gekeken naar Real Madrid. Zij draaien wél lekker, scoren er op los. Dat doet pijn en dat verhoogt de druk ook weer. Als Barcelona gelijkspeelt, is dat een drama. Maar als Real verliest, is het ineens een mooi weekend."