Vanavond op tv: Boerenprotest verspreidt zich • Rutte en de NAVO • Silicon Valley op IJsland

Boerenonrust verspreidt zich Belgische boeren voeren al dagen actie omdat hun werk naar eigen zeggen niet meer rendabel is. Ook zijn ze het niet eens met Europese klimaatregels. Het boerenprotest in Nederland is al van een tijdje geleden, maar aan de grens voegen Nederlandse boeren zich vandaag bij het Belgische protest. Ook in Brabant en Zwolle zijn boeren boos. Hoeveel vertrouwen hebben de Nederlandse boeren in de formatie?

De weg van Rutte naar de NAVO Vorig jaar eind oktober solliciteerde demissionair premier Mark Rutte openlijk naar de baan van secretaris-generaal van de NAVO. Een formele procedure is er niet, de benoeming komt tot stand in achterkamertjes. Hoe groot zijn de kansen van Rutte? Zal hij voor alle NAVO-landen een aanvaardbare topman zijn? En zit de ambitie van Rutte hem in de weg bij zijn huidige werkzaamheden?