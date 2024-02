Adema: boerenprotesten Europa bewijzen dat mest geen Nederlands probleem is

De boerenprotesten door heel Europa maken duidelijk dat het mestprobleem geen typisch Nederlands probleem is, maar een Europees probleem. Dat zegt demissionair minister Adema van Landbouw.

"Ik ben blij dat dat in Brussel nu gezien wordt", zegt Adema. "In het verleden dachten ze 'in andere landen speelt dat niet, lossen jullie het maar op'. Nu is duidelijk dat boeren in veel meer landen last hebben van beklemmende maatregelen."

Met beklemmende maatregelen doelt Adema onder meer op de regels die bepalen hoeveel mest er over boerenland mag worden uitgereden. Dat is aan banden gelegd omdat te veel mest slecht is voor de waterkwaliteit van grondwater en rivieren.

Nederlandse boeren hebben jarenlang een uitzonderingspositie gehad in het Europese mestbeleid, de zogenoemde derogatie. Daar is onlangs na veel onderhandelen een eind aan gekomen. Veeboeren moeten hun mest nu voor veel geld laten afvoeren en verwerken.

Ander land dan Spanje of Italië

Adema: "In Europa worden maatregelen bedacht die voor alle landen hetzelfde zijn. Maar wij zijn een heel ander land dan Spanje, dat weer anders is dan Italië of Duitsland." Adema wil de komende week met de Nederlandse agrarische sector bespreken welke maatregelen voor hen zouden werken, terwijl toch ook de waterkwaliteit verbetert.

In februari gaat Adema de Nederlandse voorstellen met zijn Europese collega's bespreken. "Ik hoor van hen dat zij ook op deze manier in gesprek zijn met hun agrarische sector. Misschien is dit wel het moment om meer ruimte te krijgen."

Adema werkt daarbij nauw samen met premier Rutte, zegt hij. Rutte was gisteren bij de boerenprotesten in Brussel en belandde met de Belgische premier De Croo en de Europese Commissievoorzitter Von der Leyen aan tafel met verschillende boerenvertegenwoordigers.