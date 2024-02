Wereldwijd bundelen ambtenaren krachten tegen beleid Gaza: 'Staakt het vuren'

"Het is onze plicht om ons uit te spreken wanneer het beleid van onze overheden verkeerd is", zo begint de brief die ondertekend is door zo'n 850 ambtenaren uit Nederland, de Verenigde Staten, van de Europese Unie en uit nog tien Europese landen.

Nooit eerder verzamelden ambtenaren en diplomaten uit diverse landen zich om gezamenlijke stelling te nemen tegen het beleid van hun overheden. "Je ziet dat in veel landen dezelfde onvrede bestaat over de houding van de overheid jegens de oorlog in Gaza", zegt de voormalige diplomaat Angelique Eijpe, die de woordvoering doet namens de ambtenaren.

Zelf diende zij in november haar ontslag in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege onvrede over de kabinetssteun aan Israël. De Amerikaan Josh Paul, medeorganisator van het initiatief, deed hetzelfde. En niet alleen in Nederland demonstreren ambtenaren wekelijks voor de deur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ook in de VS, Finland en bij het Europees Parlement spraken ambtenaren zich uit.

Toch ondertekenden de meeste ambtenaren het gezamenlijke statement anoniem. "Wij kunnen ons uitspreken, omdat we er niet meer werken", zegt Eijpe. "Maar ambtenaren zijn bang dat het gevolgen heeft voor hun loopbaan."

Een kentering

Het komt niet vaak voor dat ambtenaren zich openlijk tegen het beleid van hun overheid uitspreken, zegt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Ook al mag het wel. "In de jaren 80 demonstreerden ambtenaren tegen de plaatsing van kernwapens in Nederland. Toen gingen militairen zelfs in uniform demonstreren en hingen er protestposters tegen de beslissing van het ministerie óp het ministerie. Vroeger werden ambtenaren meer geacht dat ze ook kritisch mochten denken."

Daar ziet hij nu weer een kentering. Zo sloten ambtenaren zich recent aan bij de klimaatprotesten van Extinction Rebellion. "Dat ambtenaren zich nu internationaal verenigen is naar mijn weten echt uniek", zegt Voermans.

Sinds 1983 hebben ambtenaren, net als burgers, een grondwettelijke recht om zich uit te spreken. "Maar er is wel een beperking, vastgelegd in de Ambtenarenwet", legt Voermans uit. "Het mag niet je eigen functie of het functioneren van de openbare dienst in de weg staan of de openbare orde verstoren. Iemand die verantwoordelijk is voor Gaza-beleid wordt dus niet geacht zich hier openlijk tegen te verzetten. Ook mag je bijvoorbeeld niet dingen delen die intern zijn besproken."