Man zit 1,5 uur ondersteboven vast in ondergrondse afvalcontainer

Een man heeft afgelopen nacht anderhalf uur lang ondersteboven vastgezeten in een ondergrondse vuilcontainer in Rotterdam. De brandweer kon de man uiteindelijk uit zijn benarde positie bevrijden.

Volgens Rijnmond had de man zijn huissleutels in de container laten vallen en probeerde hij die op eigen houtje terug te vinden. Door die poging kwam de man tot aan zijn navel in de klep van de container vast te zitten.

Ongedeerd

Brandweerlieden en politieagenten probeerden de man uit de container te trekken en de container open te maken. Volgens de regionale omroep duurde het ruim een half uur voordat de man bevrijd kon worden. Hij bleef ongedeerd.

De brandweer heeft de sleutels niet teruggevonden.