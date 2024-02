Distributiecentrum Picnic in Zaandam gesloten om muizenplaag

Het distributiecentrum van online supermarkt Picnic in Zaandam kampt met een muizenplaag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het gebouw daarom voorlopig gesloten, bevestigt de toezichthouder na een bericht in regionale media.

De muizen werden woensdag bij een controle aangetroffen door inspecteurs van de NVWA. Daarop werd het pand direct gesloten. Vanuit het distributiecentrum van zo'n 20.000 vierkante meter worden klanten in de regio voorzien van boodschappen.

Picnic moet nu aan de slag om het pand muisvrij te krijgen, bijvoorbeeld door gaten en kieren te dichten. De supermarkt laat weten dat het distributiecentrum wordt leeggehaald en dat er een extra schoonmaakbeurt volgt. Dat gaat een paar dagen duren, verwacht het bedrijf.

Flinke kostenpost

"Muizen horen uiteraard niet thuis in een distributiecentrum, dus erg vervelend dat dit is gebeurd", zegt Picnic. Het bedrijf moet verder al het voedsel zonder verpakking of met een "doordringbare verpakking", zoals karton, weggooien. Voor eten in blik en glas geldt dat niet.

Dat het eten moet worden weggegooid is voor het bedrijf een flinke kostenpost. Ook is Picnic geld kwijt aan de inhuur van een schoonmaakbedrijf. Of de supermarkt daartegen is verzekerd, is niet bekend.

Nieuwe inspectie

Het bedrijf kan na de schoonmaakbeurt vragen om een nieuwe inspectie van de NVWA. Als die vaststelt dat de hygiëne op orde is, kan het distributiecentrum weer open.

Picnic-klanten in de regio krijgen hun boodschappen nu vanuit een ander distributiecentrum. Daardoor kunnen de spullen "hier en daar" wat later worden bezorgd dan gebruikelijk, maar iedereen wordt voorzien, zegt het bedrijf.

De NVWA kan niet zeggen hoe vaak het voorkomt dat er een distributiecentrum moet sluiten vanwege muizen. Daarover zijn volgens een woordvoerder geen cijfers beschikbaar.