Jetten tegen Extinction Rebellion: plan afbouw fossiele subsidies bijna klaar

Minister Jetten komt snel met een plan voor de afbouw van fossiele subsidies. Hij vraagt klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR), die morgen opnieuw de A12 willen bezetten, om "een paar dagen geduld " te hebben.

De demissionaire minister voor Klimaat en Energie zegt dat hij bijna klaar is met het plan, dat hij 12 februari naar buiten wil brengen. Het gaat om een uitwerking van een motie die de Tweede Kamer in oktober aannam. Daarin wordt het demissionaire kabinet verzocht om scenario's te schetsen voor de afbouw van de subsidies in twee tot zeven jaar. Dat heeft hij nu samen met staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit gedaan.

Met een aantal van zijn voorstellen "kun je vrij snel aan de slag", zegt Jetten. "Maar een aantal dingen zal ook echt door een nieuw kabinet besloten moeten worden, dus hoe sneller deze formatie klaar is, hoe sneller we knopen kunnen gaan doorhakken." Sommige voorstellen vragen volgens hem "echt om politieke moed".