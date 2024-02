Stam keert terug op oude nest en wordt hoofdtrainer bij amateurs DOS Kampen

De in Kampen geboren oefenmeester vertelde in oktober vorig jaar dat hij graag wil terugkeren langs de lijn. Nu lukt dat dus bij zijn oude liefde DOS, Door Oefening Sterk.

Stam heeft zin in zijn nieuwe klus. "Ik kijk ernaar uit om mijn oude club verder te helpen in het ontwikkelen van de jeugd en het eerste elftal. Dat is ook de reden dat ik deze uitdaging aanga. DOS is de enige amateurvereniging waar ik ja tegen zeg."

Schat aan ervaring

De voormalig Champions League-winnaar (1999 met Manchester United) brengt de club een schat aan ervaring en voetbalkennis. Stam was niet alleen trainer op het hoogste niveau, maar wordt gezien als een van de beste centrale verdedigers die Nederland ooit heeft gekend.

In die rol kwam hij na PSV in de top van Europa terecht. Zo speelde de 67-voudig international voor Manchester United, Lazio en AC Milan.

Stam is op dit moment ook analist bij ViaPlay. Dat werk blijft hij combineren met het werk als hoofdtrainer bij DOS.