Hongaarse Oranje-concurrente Vas mist WK veldrijden door ziekte

De Hongaarse Blanka Vas, misschien wel de enige die zich tussen de Oranje-vrouwen had kunnen mengen, is getroffen door een virale infectie en kan zaterdag niet aan de start verschijnen in Tsjechië.

De WK veldrijden zijn live te zien bij de NOS. Vrijdag om 12.30 uur zenden we de mixed team relay uit op NOS.nl en in de NOS-app, zaterdag om 14.30 uur de vrouwenwedstrijd op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app en datzelfde geldt zondag voor de mannenwedstrijd om 14.30 uur.

Maar liefst 34 Nederlanders staan in Tábor aan de start in de wedstrijden voor junioren, onder 23 en eliterenners.

Vas had juist veel vertrouwen opgedaan tijdens de veldrit van vorig weekeinde in Hoogerheide, waar ze zich tussen de Nederlandse favorieten wist te nestelen en achter wereldkampioene Fem van Empel als tweede over de streep kwam. "Dit voelt als een overwinning voor mij", sprak de 22-jarige renster van SD Worx na afloop. "De goede vorm komt net op tijd."

Rusten en herstellen

Maar het feest gaat dus niet door. Het is de tweede tegenslag voor Vas, die ook al een deel van het veldritseizoen miste door een gebroken sleutelbeen. "Het is balen dat ze niet voor haar kansen kan gaan in Tábor", aldus ploegleider Lars Boom. "Ook omdat ze zelf vond dat het parcours haar paste. Maar starten is geen optie. Ze lag de afgelopen dagen in bed en moet nu rusten en herstellen."

Vas kon tot dusver op WK's nog geen potten breken, maar de vijfvoudig Hongaars titelhoudster won wel al zilver (2021) en brons (2022) bij de Europese kampioenschappen.