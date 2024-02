Henderson, Boadu en Ugalde: dit waren de grootste wintertransfers in de eredivisie

Alle zaakwaarnemers, technisch directeuren en in de belangstelling staande voetballers kunnen weer even rustig ademhalen. Afgelopen nacht om 00.00 uur is de transfermarkt gesloten. Er zijn in de eredivisie 171 transfers geweest. Hieronder zie je de grootste klappers, qua impact en/of geld. Henderson naar Ajax Het was dé verrassing van de afgelopen maand en een transfer hield veel voetbalsupporters in hun greep. Ajax haalde Engels international Jordan Henderson op uit Saudi-Arabië. De middenvelder wilde graag in beeld blijven voor het EK voetbal in Duitsland komende zomer. Ajax zocht een ervaren controlerende middenvelder, maar Henderson? Dat leek toch te hoog gegrepen. Niet op de laatste plaats omdat de 81-voudig international bij Al-Ettifaq naar verluidt zo'n 15 miljoen euro per seizoen verdiende. Omdat de topspelers bij Ajax ongeveer vijf miljoen euro krijgen, moest hij flink inleveren. Dat deed Henderson en Al-Ettifaq gaf de middenvelder vrij.

Jordan Henderson gaat bij de persconferentie in op zijn keuze om na een half jaar Al-Ettifaq te verruilen voor Ajax. - NOS

De transfer van de maand werd afgerond en de voormalig Liverpool-speler moet nu Ajax bij de hand gaan nemen. Zaterdagavond kan hij zijn debuut maken in de topper Ajax-PSV. Ugalde en Boadu FC Twente maakte ook flinke klappers op de transfermarkt. Zowel in- als uitgaand. Spits Manfred Ugalde maakte een zeer omstreden transfer naar het Russische Spartak Moskou. Maar wel eentje die de Enschedese club heel veel geld opleverde: zo'n 15 miljoen euro. De transfer kon doorgaan omdat Spartak Moskou niet op de Europese sanctielijst staat. Voor Ugalde, die zeven doelpunten maakte in de laatste achttien eredivisieduels, betekent de overstap ook een flinke financiële impuls. Ander groot nieuws uit Enschede kwam op Deadline Day. Voor zo'n 17 miljoen euro trok spits Myron Boadu in 2021 van AZ naar AS Monaco. Nu, in 2024, komt de 23-jarige aanvaller op huurbasis het seizoen afmaken bij FC Twente.

Myron Boadu vertelt over zijn keuze om naar FC Twente te gaan. Hij wordt door de Twentenaren gehuurd van de Franse club Monaco. - NOS

Boadu is een flinke naam voor de nummer drie van de eredivisie. Het is alleen nog de vraag of hij het doel weer net zo makkelijk weet te vinden als bij AZ. De afgelopen twee seizoenen heeft Boadu, die één interland (plus -treffer) op zijn naam heeft staan, niet veel gespeeld in Frankrijk. Daar kwam hij sinds zijn komst in 45 optredens tot 8 doelpunten.

Manhoef naar Stoke City Ongeveer vier miljoen euro bracht Million Manhoef bij Vitesse in het laatje. De rappe aanvaller maakte op de laatste dag van de transfermarkt de stap naar Stoke City in de Engelse Championship. Hoewel Vitesse strijdt tegen degradatie, was het nodig om een van de smaakmakers van de afgelopen jaren te verkopen. De Arnhemse club zit in financiële problemen en heeft nog een gat op de begroting te dichten. Daar helpen deze miljoenen bij.

Vitesse haalde wel twee jonge aanvallers ervoor terug op Deadline Day. Anis Hadj-Moussa komt over van Patro Eisden en de Amerikaan Paxten Aaronson van Eintracht Frankfurt, beiden op huurbasis. Mattsson naar FC Kopenhagen In Nijmegen was het geld minder hard nodig, maar ook bij NEC werden miljoenen gevangen. Dit seizoen was Magnus Mattsson de absolute uitblinker bij de nummer zeven van de eredivisie. Hij maakte voor ongeveer vier miljoen euro de overstap naar FC Kopenhagen. Daarmee wordt hij meteen de duurst verkochte NEC'er. De Nijmeegse club sloeg wel meteen toe op de transfermarkt en haalde Sylla Sow weg bij Go Ahead Eagles. Daarmee komt voor de in Nijmegen opgegroeide Sow een droom uit.