Meta gaat voor het eerst dividend uitkeren aan aandeelhouders. Het Amerikaanse bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp heeft afgelopen jaar een winst van ruim 35 miljard euro geboekt. Aandeelhouders zullen een kleine 50 cent per aandeel uitgekeerd krijgen.

De enorme winst volgt op een periode waarin het techbedrijf het juist iets moeilijker had. In 2023 werd een vijfde van de werknemers ontslagen. Topman Mark Zuckerberg noemde het het "jaar van de efficiëntie". Meta had in 2022 nog te maken met een zwakke advertentiemarkt.

De aankondiging van de dividenduitkering werd enthousiast ontvangen; het aandeel van Meta steeg nabeurs met 15 procent. De waarde van bedrijf is daardoor met 150 miljard euro gestegen.

Meer AI

Het is opvallend dat Meta een deel van de winst gaat uitkeren, want verschillende techbedrijven doen dit niet. Ze zeggen het geld nodig te hebben om te investeren in de eigen groei. Zo keren Amazon en Google geen dividend uit aan aandeelhouders, ook al maken ze wel winst. Apple en Microsoft keren wel uit.

Zuckerberg kondigde ook aan dat het bedrijf meer gaat investeren in AI. Meta gebruikt kunstmatige intelligentie al voor advertenties, maar AI gaat hier nog meer voor worden ingezet. Nu kunnen adverteerders al een deel van een advertentie, zoals teksten en de achtergrond, laten genereren door AI.

Woensdag lag Zuckerberg samen met de topmensen van andere grote socialemediaplatforms onder vuur in een verhoor door de Amerikaanse Senaat over de veiligheid van kinderen. Hij werd hierin opgeroepen om zijn excuses aan te bieden aan familieleden van kinderen die mentale problemen hadden gekregen.