Nederlandse startbewijs voor WK allround op de tocht voor laatste wereldbeker

Normaal gesproken is het een formaliteit voor schaatsland Nederland om het maximale aantal tickets binnen te halen, maar deze winter is dat anders. Bij de vrouwen zijn geen problemen, de mannen staan er wat minder rooskleurig voor.

De klassementen en de tijden die zijn verreden tellen mee voor kwalificatie voor de WK afstanden in Calgary (over twee weken) en de WK sprint en allround in Inzell, in maart.

Om met het maximale aantal van drie rijders te mogen starten op de WK allround in Inzell moet Nederland drie rijders hebben in de top van een samengesteld klassement over de snelste 1.500 meter en de snelste 5.000 meter in de wereldbeker.

Op dit moment staan alleen Patrick Roest en Marcel Bosker hoog genoeg op die ranglijst. De positie van de derde rijder is wankel, waardoor het derde ticket op de tocht staat.

Dat zit zo: aan de WK allround doen 24 deelnemers mee. Twee tickets gaan naar gastland Duitsland en Zweden (dankzij de wereldtitel van Nils van der Poel in 2022), waardoor er nog 22 plaatsen overblijven.

Op het randje

Marwin Talsma staat 22ste in het combinatieklassement. Als dat na de laatste wereldbeker nog steeds het geval is, krijgt Nederland drie startbewijzen. Maar wanneer één buitenlandse rijder zich in Quebec boven Talsma nestelt op de ranglijst, raakt Nederland het derde ticket kwijt.