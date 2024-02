Menselijke resten gevonden in puin verwoest complex Rotterdam

In Rotterdam-Zuid zijn menselijke resten gevonden onder de brokstukken van het appartementencomplex waar maandag een explosie was. Of het gaat om resten van de man die nog wordt vermist, moet blijken uit DNA-onderzoek. Ook zoekt de politie verder naar meer stoffelijke resten.

De vondst werd gedaan rond 05.30 uur. De politie sprak aanvankelijk het vermoeden uit dat het ging om een lichaam, maar forensisch onderzoek moest daarover uitsluitsel geven. Halverwege de ochtend meldde de politie dat het inderdaad ging om stoffelijke resten.

Als blijkt dat de vermiste man inderdaad is gevonden, dan betekent dat volgens de politie niet dat de zoektocht stopt. Ook de rest van het puin zal worden doorzocht. De politie krijgt daarbij hulp van de brandweer, die faciliteert met praktische zaken zoals licht.

Intussen wordt ook gekeken naar mogelijke aanwijzingen voor de oorzaak van de explosie. "Dat loopt parallel aan de zoektocht", zegt een woordvoerder van de politie. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk.

Drie vermisten

Na de explosie en de daaropvolgende hevige brand van maandag werden drie mensen vermist. Het eerste slachtoffer werd woensdag door familieleden zelf geborgen, onder begeleiding van de politie. Het ging om een 43-jarige man.

Het lichaam van het tweede slachtoffer, een man van 22, werd gisteravond aangetroffen. De familie kon volgens de politie kort afscheid nemen, voordat het lichaam werd meegenomen voor meer onderzoek.

Door de ontploffing aan de Schammenkamp raakten enkele tientallen woningen onbewoonbaar.