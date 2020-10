Rashford schiet United uit het niets langs PSG, Chelsea en Sevilla scoren niet

Paris Saint-Germain heeft zich in de eerste speelronde van de Champions League thuis laten aftroeven door Manchester United. De verliezend finalist van vorig jaar verdiende meer, maar verloor met 2-1. In groep E kwamen Chelsea en Sevilla niet tot scoren.

United kwam halverwege de eerste helft op voorsprong na een makkelijk gegeven penalty. Bruno Fernandes miste in eerste instantie, maar mocht opnieuw aanleggen omdat doelman Keylor Navas te vroeg van zijn lijn kwam.

Met Mitchell Bakker als invaller had PSG vervolgens het betere van het spel, maar pech in de afronding bij schoten van Kylian Mbappé, Neymar en Layvin Kurzawa. Kort na rust kwam de verdiende gelijkmaker toen Anthony Martial in eigen doel kopte.

PSG was vervolgens op zoek naar meer, maar miste opnieuw veel kansen. In de slotfase schoot Marcus Rashford United uit het niets naar de overwinning. Donny van de Beek mocht als invaller vlak na de goal zijn ploeg helpen de winst over de streep te trekken

Angeliño steelt de show

Bij de andere wedstrijd in groep H werd Angeliño de grote man aan de zijde van RB Leipzig. In Duitsland werd Istanbul Basaksehir met 2-0 verslagen. De voormalig speler van PSV en NAC Breda scoorde voor rust beide doelpunten.