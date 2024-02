Snelwegen richting Antwerpen bij grens met België dicht door boerenacties

Door boerenprotestacties zijn drie grensovergangen tussen Nederland en België afgesloten. Het gaat om de grensovergang van de A67 bij Eersel, van de A16 bij Hazeldonk en die van de A4 bij Markiezaat, meldt de ANWB. De boeren demonstreren aan de Belgische kant van de grens.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers die naar België moeten om hun reis uit te stellen als dat mogelijk is. Anders kunnen zij omrijden via Limburg over de A2 tussen Maastricht en Luik, de A76 tussen Stein en Maasmechelen en de Westerscheldetunnel, de N62.

Weggebruikers kunnen wel last hebben van flink wat extra reistijd, zegt de ANWB tegen persbureau ANP. "Maar tijdens de vrijdagochtendspits is het nooit druk. Vooral voor de logistieke sectoren kan het heel vervelend zijn."

Ook Nederlandse boeren

Aan de protestacties doen vooral Belgische boeren mee, maar bij Eersel demonstreren ook Nederlandse boeren. Hier reden gisteravond laat meer dan vijftig tractoren de E34 op, het Belgische deel van de A67. De demonstranten staken vuren aan en riepen op om de blokkade enkele dagen vol te houden.

Nederlandse boeren reden vanuit Bergeijk naar de grens om zich bij hun Belgische collega's aan te sluiten. Volgens de initiatiefnemer gaat het om zo'n 30 à 35 Nederlanders.

Bekijk hier de acties: