Wekdienst 2/2: Uitspraak Gerechtshof zaak Oekraïne tegen Rusland • WK veldrijden in Tsjechië

Eerst het weer: Vandaag is het vrijwel bewolkt in heel het land, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanavond is er in het oosten en noorden kans op wat lichte regen. Het wordt tussen zo'n 9 graden.

Goedemorgen! Het Internationaal Gerechtshof doet een uitspraak in de zaak die Oekraïne tegen Rusland heeft aangespannen. En in Tsjechië begint de WK veldrijden.

Wat heb je gemist?

Het afgelopen jaar is bij 128.000 nieuwe patiënten de diagnose kanker gesteld, 2000 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie die het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) deelt in aanloop naar Wereldkankerdag aanstaande zondag.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het stadium wanneer de kanker wordt vastgesteld sterk verschilt tussen de kankersoorten. Zo worden kanker van de schildklier, baarmoeder en een melanoom in ongeveer 70 procent van de gevallen in een gunstig stadium ontdekt, terwijl bij kanker van de slokdarm, maag, galwegen en alvleesklier dat slechts in ongeveer 10 procent van de diagnoses het geval is.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Hoe schiet je een wolf? Een cursus voor jagers is in de maak. Volgens Pmroep Gelderland is de Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) bezig om een programma te maken.

Onlangs werd besloten dat de provincie Gelderland met paintball mag schieten op de wolf. Hoewel de provincie gisteren besloot de ontheffing daarvoor niet te verlengen omdat er momenteel geen probleemwolven zijn, is de SJN toch een cursus aan het opzetten.

Fijne vrijdag!