Grote verschillen tussen kankersoorten in stadium diagnose

Het afgelopen jaar is bij 128.000 nieuwe patiënten de diagnose kanker gesteld, 2000 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie die het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) deelt in aanloop naar Wereldkankerdag aanstaande zondag. De stijging is volgens de verwachting op basis van de bevolkingsgroei en het stijgende aandeel ouderen.

900.000 mensen in Nederland leven op dit moment met kanker. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het stadium wanneer de kanker wordt vastgesteld sterk verschilt tussen de kankersoorten. Zo worden kanker van de schildklier, baarmoeder en een melanoom in ongeveer 70 procent van de gevallen in een gunstig stadium ontdekt, terwijl bij kanker van de slokdarm, maag, galwegen en alvleesklier dat slechts in ongeveer 10 procent van de diagnoses het geval is.

Het stadium waarin de kanker zich bevindt bepaalt in grote lijnen welke behandeling de patiënt krijgt en is ook een voorspeller van de kans op overleving, aldus het IKNL. Of kanker op tijd wordt vastgesteld, hangt vooral af van het moment waarop er symptomen zijn, zoals een knobbel, huidafwijking of bloedverlies. Kanker die ontstaat in inwendige organen geeft pas laat symptomen, wat verklaart waarom maar weinig patiënten in een gunstig stadium de diagnose van long-, maag-, slokdarm- of alvleesklierkanker krijgen.

Het bevolkingsonderzoek heeft bij borst- en darmkanker geholpen het aandeel vroege diagnoses te verhogen. Bij borstkanker steeg dat aandeel van 28 procent eind jaren 80 naar 45 procent in 2022. Bij darmkanker ging het percentage van 19 naar 25. Ook bij melanomen en prostaatkanker ging het aandeel gunstige diagnoses omhoog. Bij longkanker nam het aandeel diagnoses in een ongunstig stadium toe van ruim een kwart naar meer dan de helft, als gevolg van betere technieken om uitzaaiingen op te sporen.