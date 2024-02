Oud-medewerker CIA krijgt 40 jaar cel voor spionage en bezit kinderporno

Een oud-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is veroordeeld tot veertig jaar cel voor het lekken van geheime informatie van de CIA naar WikiLeaks en voor het bezit van kinderporno.

De 35-jarige programmeur Joshua Schulte heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan "spionage, computerhacking, minachting van de rechtbank, het afleggen van valse verklaringen tegenover de FBI en kinderporno". De aanklagers hadden een levenslange gevangenisstraf geëist.

'Grootste datalek in CIA-geschiedenis'

De aanklagers spraken van "de grootste diefstal van geheime informatie in de geschiedenis van de CIA". Ze vonden tijdens het onderzoek naar het datalek duizenden foto's en video's van kinderporno op Schultes computer in zijn appartement in New York.

In 2022 werd Schulte al beschuldig bevonden aan een deel van de eerdergenoemde aanklachten, nadat hij geheime informatie had doorgespeeld naar WikiLeaks. De documenten, die tezamen Vault 7 worden genoemd, werden vanaf maart 2017 gelekt en laten in detail zien hoe de CIA omgaat met elektronische surveillance en een cyberoorlog. Ze geven informatie over hoe de CIA buitenlandse overheden en mogelijke extremisten in de gaten houdt.