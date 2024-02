Verdachte van aanval met bijtende stof Londen eerder veroordeeld voor zedendelict

De verdachte van de aanval met een bijtende stof in Londen, woensdagavond in Londen, is in 2018 veroordeeld voor een zedendelict. Dat meldt de BBC. Naar de 35-jarige Abdul Shakoor Ezedi wordt nog steeds gezocht.

Bij de aanval woensdagavond in de wijk Clapham Common raakten twaalf mensen gewond. Een moeder (31) en dochter (3) raakten mogelijk verminkt, ook de 8-jarige dochter van de vrouw liep verwondingen op. De dader probeerde in een auto te ontkomen, maar crashte tegen een stilstaande auto en sloeg vervolgens te voet op de vlucht.

De politie vermoedt dat de man een bekende is van de drie slachtoffers, maar weet nog niet precies wat hun relatie is tot elkaar. Ook zijn motief is nog onbekend. Onder de overige gewonden zijn vier omstanders die te hulp kwamen, van wie er drie naar het ziekenhuis moesten. De andere vijf gewonden zijn politieagenten die na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis mochten.

Nog niet gepakt

De verdachte werd voor het laatst gezien bij een tankstation in Noord-Londen, zo'n 9 kilometer van de plek van de aanval. Op een foto die de Londense politie deelde met het publiek is te zien dat hij ernstig gewond is aan zijn gezicht.