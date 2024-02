Vlissingen hakt knoop door: geen slavernijmonument op de boulevard

Op de boulevard van Vlissingen komt toch geen slavernijmonument. Een meerderheid van 17 van de 25 gemeenteraadsleden stemde tegen het voorstel dat door een groep burgers was ingediend. Er werd getwijfeld aan het draagvlak voor zo'n monument onder de inwoners. Ook de kosten van het onderhoud van het monument kwamen ter sprake.

Initiatiefnemers van het plan waren kunstenaar Zeus Hoenderop en voorzitter Angélique Duijndam van Keti Koti Zeeland. Hoenderop noemt de uitslag van de stemming in de gemeenteraad "absurd". "De gemeente Vlissingen heeft op 1 juli excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar dat betekent dus helemaal niets", zegt hij tegen persbureau ANP. "Door geen monument te plaatsen, geef je een bevolkingsgroep geen ruimte om een plek te hebben voor erkenning."

In 2021 heeft het gemeentebestuur van Vlissingen publiekelijk erkend dat de gemeente een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van slavernij en kolonialisme. Daar ging een onderzoek naar het eigen slavernijverleden aan vooraf. In het onderzoeksrapport werd Vlissingen de "onbetwiste hoofdstad" van de Nederlandse slavenhandel genoemd.

Monument eerder al geplaatst

Vorig jaar juni zetten de initiatiefnemers het monument al neer op de boulevard ter herdenking van de slavernij, zonder daar een vergunning voor te hebben. Dat deden ze een dag voor Keti Koti op 1 juli, de dag ook dat de gemeente excuses maakte voor het slavernijverleden.

Het monument werd al snel beklad. Twee weken later werd het op last van de burgemeester weggehaald, omdat het er zonder vergunning stond. Sindsdien stond het in de binnentuin van het Maritiem Muzeeum Zeeland in Vlissingen. Met een burgerinitiatief probeerden Hoenderop en Duijndam het monument alsnog op de boulevard te krijgen, maar dat is dus niet gelukt. Het initiatief werd ondersteund door 733 mensen, onder wie 276 mensen uit Vlissingen.