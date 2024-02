Veelbesproken Oekraïense topgeneraal wijst in opiniestuk op pijnpunten

Oekraïne moet maatregelen nemen om de oorlog tegen Rusland te kunnen winnen, zegt opperbevelhebber Valeri Zaloezjny. De hoogste generaal heeft zijn visie uiteengezet in een door CNN gepubliceerd opiniestuk. In het artikel bekritiseert hij het huidige beleid.

Het is zeer opmerkelijk dat een commandant der strijdkrachten zich in de media uitspreekt over politieke kwesties. Maar de actie van Zaloezjny komt niet uit de lucht vallen. Hij heeft eerder al een opiniestuk voor The Economist geschreven, waarin hij zei dat de oorlog in een patstelling was beland.

President Zelensky riep de militaire leider vervolgens op "zich niet te bemoeien met de politiek". Ook hebben de president en generaal elkaar openlijk tegengesproken over hoeveel extra militairen het leger heeft gevraagd aan de regering. Westerse media speculeren dat het ontslag van Zaloezjny nadert.

'Nieuw systeem nodig'

In het CNN-artikel zegt de generaal dat er "een compleet nieuw systeem moet komen van technologische herbewapening". De productie van bijvoorbeeld goedkope drones moet wat hem betreft nog veel verder worden opgeschaald. Ook investeren in cyberaanvallen wordt aangeraden door Zaloezjny.

Kortgezegd stelt Zaloezjny dat Oekraïne zich meer op zijn eigen capaciteit moet richten, omdat de militaire hulp van bondgenoten is afgenomen. "De zwakte van internationale sancties" zorgen er volgens hem voor dat Rusland zijn militaire industrie kan blijven inzetten in de oorlog tegen Oekraïne. Met steun van landen als Iran en Noord-Korea.

Ook de "politieke situatie" heeft volgens de generaal prioriteit. De productie van munitie loopt volgens hem onnodig vertraging op als gevolg van regels, maar hij geeft daarover geen nadere uitleg.

'Onvermogen' rondom mobilisatie

Rusland heeft als groot voordeel dat het snel extra militairen kan mobiliseren, zegt de generaal. Hij wijst op het contrast met Oekraïne, waar instanties "onvermogen" laten zien om dit voor elkaar te krijgen "zonder impopulaire maatregelen". Dat is een verwijzing naar de onenigheid tussen de politieke top en het leger over hoeveel extra militairen er kunnen en moeten worden gemobiliseerd.

Zaloezjny is sinds 2021 opperbevelhebber van het Oekraïense leger. Hij is populair onder de bevolking. Analisten hebben gesuggereerd dat de generaal mogelijk probeert problemen aan het front af te schuiven op Zelensky.

50 miljard van EU

Voor Oekraïne kwam er vandaag goed nieuws uit Brussel. EU-leiders werden het eens over 50 miljard euro aan extra hulp voor Kiev voor de komende jaren. Hongarije had dit steunpakket lange tijd tegengehouden.